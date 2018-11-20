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      На Рівненському полігоні прогримів вибух: поранений військовий

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      На Рівненському полігоні прогримів вибух: поранений військовий
      На Рівненському полігоні прогримів вибух: поранений військовий / Ілюстративне фото

      У вівторок вдень, 20 листопада, на Рівненському загальновійськовому полігоні вибухнув невідомий пристрій. Внаслідок цього зазнав поранення військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

      Про це у Facebook повідомили у 30-й ОМБР.

      Пораненому військовому надали першу медичну допомогу та невідкладно евакуювали до найближчого шпиталю. Стан здоров’я пораненого задовільний, поранення є легким, загрози життю військовослужбовця немає.

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      На місці події працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та Нацполіції. Триває слідство.

      До слова, 6 липня під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні розірвався міномет "Молот". Внаслідок інциденту загинули 3 військових, ще 9 зазнали поранень.

      Теги: Новини України Вибух Рівне Надзвичайні ситуації Збройні Сили України
      Джерело: 24 канал
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