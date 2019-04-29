На Рівненській АЕС сталася пожежа: відключено блок №3

Через пошкодження трансформатора на території Рівненської атомної електростанції спалахнула пожежа. Інцидент трапився увечері 29 квітня.

За інформацією управління ДСНС у Рівненській області, трансформатор загорівся на відкритій території розподільчого пристрою близько 21:00. Вже о 22:00 пожежу було ліквідовано

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Наразі радіаційний фон перебуває у межах норми. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав і не загинув. Участь у ліквідації займання брали 36 осіб і 10 одиниць техніки.

Як розповів начальник управління інформації та зв’язків з громадськістю Рівненської АЕС Петро Кратік, через пошкодження та подальше загорання трансформатора відключили блок №3. Відтак, наразі на РАЕС працюють лише 1-й і 4-й енергоблоки.

За міжнародною шкалою подій на атомних об'єктах ця подія має індекс 0. Радіаційний та екологічний стан не змінювався,

– зауважив представник станції.

Тим часом, у мережі почали публікувати фото та відео пожежі на Рівненській АЕС.

Крім того, активіст Дмитро Бенько оприлюднив, якими є показники на станції станом на 22:25 29 квітня.

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"Зі слів очевидців, зараз все гаразд. Загрози немає. Але думаю вікна в місті Вараш (неподалік нього розташовується Рівненська АЕС – 24 канала) та навколишніх селах варто було б закрити, щоб там не було", – підкреслив він.

Це не перша гучна пожежа на Рівненщині упродовж останнього часу. Зокрема, нещодавно поблизу Старого села, що у Рокитинівському районі, зайнявся природний заповідник.

"Тварини гинуть живцем, зникає природа, а цих людей, здається, нічого не змінить", – заявив засновник гуманістичного руху UAnimals Олександр Тодорчук.

Що відомо про Рівненську АЕС? Це одна з 5 атомних електростанцій, що є в Україні (інші чотири – це Південноукраїнська, Хмельницька, Чорнобильська, Запорізька). Станція розташовуються поблизу міста Вараш (колишній Кузнецовськ) на західному Поліссі, також неподалік протікає річка Стир. Це перша в Україні атомна електростанція з енергетичним водо-водяним реактором типу ВВЕР-440 (В-213). Її генерувальна потужність РАЕС – 2835 МВт. РАЕС є відокремленим підрозділом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".



Будувати Рівненьску електростанцію розпочали у 1973 році, а вперше ввели її в експлуатацію у 1980-81 рока (1-й і 2-й енергоблоки). У 1986-му розпочав роботу 3-й енергоблок, а у 2004-му – 4-й. 2 липня 2018 року було заявлено про підготовку до будівництва енергоблоку №5.





Рівненська АЕС