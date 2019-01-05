На Різдво екзарх Вселенського патріархату проведе богослужіння в Андріївській церкві
7 січня о 9:30 відбудеться Різдвяне богослужіння в Андріївській церкві, яке очолить екзарх Вселенського патріарха єпископ Іларіон.
Про це повідомили в Православній церкві України.
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Це перше богослужіння у Ставропігії – представництві Вселенського патріарха Варфоломія в Києві після надання Православної церкви України (ПЦУ) Томосу про автокефалію,
– йдеться в повідомленні.
Очолить святкову літургію екзарх Вселенського патріарха Варфоломія в Україні єпископ Іларіон (Рудник).
Також, після богослужіння єпископ розповість журналістам як надалі будуть відбуватися служби у Київській Ставропігії та як буде організовано у ній праця.
Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Згодом такий крок гаранта підтримали депутати Верховної Ради.
13 грудня, у День святого Андрія Первозванного, екзархи Вселенського патріархату провели першу літургію в Андріївській церкві.