12:56
5 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Нова президентка для Росії. Воскресіння Сталіна
      Вєсті Кремля
      14:45, 4 січня
      Вєсті.UA. Жир: Прихований "талант" Ляшка. Провальний стартап комуністів
      Вєсті.UA
      17:30, 4 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      На Різдво екзарх Вселенського патріархату проведе богослужіння в Андріївській церкві

      131 Читать новость на русском
      На Різдво екзарх Вселенського патріархату проведе богослужіння в Андріївській церкві
      На Різдво екзарх Вселенського патріархату проведе богослужіння в Андріївській церкві / Фото з відкритих джерел

      7 січня о 9:30 відбудеться Різдвяне богослужіння в Андріївській церкві, яке очолить екзарх Вселенського патріарха єпископ Іларіон.

      Про це повідомили в Православній церкві України.

      Читайте також: Текст-оригінал томосу про надання автокефалії ПЦУ доставили Вселенському патріарху

      Це перше богослужіння у Ставропігії – представництві Вселенського патріарха Варфоломія в Києві після надання Православної церкви України (ПЦУ) Томосу про автокефалію,
      – йдеться в повідомленні.

      Очолить святкову літургію екзарх Вселенського патріарха Варфоломія в Україні єпископ Іларіон (Рудник).

      Також, після богослужіння єпископ розповість журналістам як надалі будуть відбуватися служби у Київській Ставропігії та як буде організовано у ній праця.

      Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Згодом такий крок гаранта підтримали депутати Верховної Ради.

      13 грудня, у День святого Андрія Первозванного, екзархи Вселенського патріархату провели першу літургію в Андріївській церкві.

      Теги: Новини України Різдво Новини політики Православна церква України Новини Києва Вселенський патріархат
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      сьогодні , 11:00 З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      Тетяна Острікова 56
      Вибух у Магнітогорську: Росія нападе на Україну, Білорусь чи Кавказ?
      сьогодні , 10:00 Вибух у Магнітогорську: Росія нападе на Україну, Білорусь чи Кавказ?
      Олексій Чибісов 1944
      Пожежа у ТЦ, Північний поток-2 та світові санкції: чим ще запам'ятався 2018 рік для Росії
      сьогодні , 09:01 Пожежа у ТЦ, Північний поток-2 та світові санкції: чим ще запам'ятався 2018 рік для Росії
      Віталій Дейнега 225
      Як український шаховий вундеркінд пішов у магістри з кібербезпеки
      4 січня , 22:03 Як український шаховий вундеркінд пішов у магістри з кібербезпеки
      Іван Вербицький 1118
      Небезпечні підйомники: як уникнути травм та які права мають туристи на зимових курортах
      4 січня , 21:30 Небезпечні підйомники: як уникнути травм та які права мають туристи на зимових курортах
      Світлана Попова 625
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      МВФ готовий направити місію в Україну
       26 лютого 2014 , 08:38 3
      Депутати дозволили заарештувати Онищенка
       5 липня 2016 , 12:07 61
      Макаренко дебютував з перемоги за Андерлехт, Безус провів весь матч за Сент-Трюйден
       28 липня 2018 , 23:24
      "Я підготував для Пятова танець", – новачок Шахтаря про підготовку до Десни та ревнощі до Мораєса
       18 жовтня 2018 , 09:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук