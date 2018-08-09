На роботу НАБУ це не вплинуло, – Ситник про свій нічний приїзд до Порошенка
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник запевнив, що його нічний візит до приватного будинку Президента України Петра Порошенка не вплинув на роботу детективів НАБУ.
Про це Ситник заявив у телеефірі "Громадського".
24 канал повідомляв, що журналісти оприлюднили розслідування про нічний візит 26 квітня Ситника до будинку, в якому проживає Порошенко у Козині.
Сам голова НАБУ підтвердив журналістам інформацію про таку зустріч і зазначив, що темою розмови стало питання участі міжнародних експертів у формуванні Антикорупційного суду. За словами Ситника, саме Порошенко запросив його.
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Глава держави запросив на розмову і якраз розмова стосувалась Антикорупційного суду. Це суд, який напряму стосується Антикорупційного бюро. І це стосується тієї проблеми, про яку ми говоримо 2 роки. Навіть на війні вороги сідають за стіл переговорів. У цьому випадку була дискусія спірна,
– розповів голова НАБУ.
На питання, чому розмова не була публічною, Ситник відповів що були і публічні переговори на рівні Адміністрації Президента. На питання про репутаційні наслідки через нічний візит директора НАБУ до приватного будинку президента, Ситник сказав:
Це не був таємний візит і те, що це може стати відомо – звичайно, я це допускав. Чому стало відомо саме зараз, а це було достатньо давно… Важливо, що на роботу НАБУ це не вплинуло, спитайте у будь-якого детектива,
– переконує голова антикорупційного відомства.
Ситник також запевнив, що результатом цієї зустрічі стало ухвалення Верховною Радою закону про Антикорупційний суд і президент вплинув на рішення парламенту.
"У мене була тет-а-тет зустріч з президентом України щодо Антикорупційного суду. НАБУ не має права законодавчої ініціативи і ми знаємо, будьмо відвертими, що в парламенті президент має якщо не визначальний, то один з визначальних впливів. Була певна дискусія. Вона закінчилась тим, що все ж таки закон був прийнятий", – розповів директор НАБУ.
Додамо, що на питання, чи погодився Ситник знову приїхати додому до Порошенка, глава НАБУ відповів: "Мабуть уже ні. Виходячи із такої реакції, мабуть, ні".