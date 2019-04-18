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      На роботу "Приватбанку" не вплине скасування його націоналізації

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      На роботу "Приватбанку" не вплине рішення суду про скасування націоналізації банку
      На роботу "Приватбанку" не вплине рішення суду про скасування націоналізації банку / Getty Images

      Рішення суду щодо незаконності націоналізації "Приватбанку" не вплине на роботу самої фінансової установи. Це рішення суду ще не набуло чинності, а сам банк не є ні відповідачем, ні учасником цього процесу.

      "Можемо лише зазначити свою позицію з огляду на ситуацію. І вона виглядає доволі оптимістичною – банк за будь-яких умов продовжить свою стабільну роботу, як це і було завжди, усі 27 років існування банку", – запевнила представниця прес-служби "Приватбанку" Інна Музичук.

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      Вона також розповіла про усміхи банку. Так, за перші 3 місяці 2019 року "Приватбанк" отримав 7 мільярдів гривень чистого прибутку. А в 2018 році "Приватбанк" став найефективнішим банком країни.

      18 квітня стало відомо, що Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

      У суді пояснили своє рішення тим, що відповідачі не змогли довести, що "Приватбанк" був неплатоспроможним на момент його націоналізації.

      Національний банк та Міністерство фінансів України вже заявили, що планують оскаржити в суді рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".

      До речі, всі троє суддів, які скасували націоналізацію "Приватбанку", виявилися недобросовісними. Це головуючий суддя Ігор Качур та судді Володимир Келеберда та Віталій Амельохін.

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      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"? "Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Усе, щоб забезпечити фінансову стабільність банківської системи, економіки загалом та зберегти гроші вкладників банку. Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.

      На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

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      Теги: Приватбанк Новини України Новини політики Банки Гроші
      Джерело: 24 канал
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