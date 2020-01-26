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      На російському Сахаліні у пастку потрапили 600 рибалок: їх крижину відірвало від берега – відео

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      На півдні Сахаліна відірвало крижину з 600 рибалками / ria.ru

      Приблизно 600 рибалок опинилися у льодовій пастці у Мордвіновій затоці, що на Сахаліні. Вони залишаються відрізаними від берега через те, що їх крижину віднесло вглиб Охотського моря.

      Через сильний вітер за 20 метрів від берега утворилася велика тріщина у льоді, її ширина склала 10 метрів. Про це інформує російський телеграм-канал Mash.

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      Там додають: наразі на місці працюють 20 рятувальників, 16 одиниць техніки, зокрема, – 10 від МНС. Людей поки намагаються переправити на берег за допомогою човнів. Проте до вильоту вже готовий пожежний літак.

      У Росії від берега відірвало крижину із 600 рибалками: відео

      Схожий випадок на Сахаліні вже траплявся декількома днями раніше. Тоді на крижині відірвалися від берега 300 рибалок, усі були врятовані.

       Місце, де трапився інцидент – Мордвінова затока в Охотському морі

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Надзвичайні ситуації Новини Росії
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