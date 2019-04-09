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      На "Самопоміч" чекає непросте внутрішнє перегрупування, – Садовий

      138 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / samopomich.ua

      Найближчим часом частина народних депутатів від "Самопомочі" покине фракцію.

      Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер партії, міський голова Львова Андрій Садовий.

      За його словами, парламент доживає останні місяці, і політики визначаються зі "своїм майбутнім та потенційними новими попутниками".

      У своєму дописі Андрій Садовий не назвав конкретних прізвищ парламентарів, які збираються вийти з фракції "Об’єднання "Самопоміч", але подякував їм за роботу: "Як би не склалася доля тих, хто вирішить покинути "Самопоміч" в цей момент, і якими б не були їх мотиви, я хочу подякувати їм за їхню працю. Не скурвились, не зраджували виборців і принципи, робили те, що могли, хоча були у значній меншості".

      Політик також додав, що на "Самопоміч" чекає непросте внутрішнє перегрупування і нагадав, що партія формуватиме новий склад кандидатів на наступні парламентські вибори за принципом "відкритих списків".

      "Далі підуть ті, для кого це дійсно справа життя", – наголосив Садовий.

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      Теги: Новини політики Самопоміч Андрій Садовий
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