На сайті Бундестагу з'явилася петиція про визнання Голодомору геноцидом

На сайті парламенту Німеччини – Бундестагу зареєстрували петицію щодо визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це Міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав на своїй сторінці у соціальні мережі Facebook.

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"Дякую мюнхенській громаді за ініціативу та всім українцям Німеччини за її підтримку. Закликаю українців у ФРН підтримати цей заклик. Кожен може підписати петицію, а хто знає німецьку мову, то долучитися до її обговорення", – написав Клімкін.

Наш з вами моральний обов’язок перед мільйонами невинних жертв Голодомору, щоб у світі жила пам'ять про них, про трагедію українського народу. Світ має знати правду про криваві, людожерські злочини радянського режиму,

— додав Павло Клімкін.

Міністр також закликав українців підписувати петицію на сайті. Для того, аби її розглянув парламент Німеччини, потрібно зібрати понад 50 тисяч голосів до 27 травня 2019 року.

Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичне знищення частини українських селян.



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