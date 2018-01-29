На сайті Київради з’явилася обурлива петиція

Електронні петиції на сайтах місцевих рад повинні були допомогти місцевій владі краще зрозуміти потреби суспільства. Однак деякі петиції мають доволі обурливий зміст.

Одна з таких петицій опублікована на сайт Київської міської ради. Її автор пропонує "обмежити в'їзд для жителів інших міст та сіл на постійне місце проживання до Києва".

Читайте також: Спецоперація на вокзалі у Києві: діючі поліцейські були членами банди

Окрім того, в петиції пропонується зробити масове переселення за місцем народження приїжджим до столиці.

"Якщо дана петиція буде підписана, корінним жителям столиці більше не доведеться терпіти приїжджих громадян на своїх вулицях. Київ не гумовий", – наголошує автор.

Серед переваг, які виникнуть коли заклики у петиції будуть втіленні у життя – менша кількість людей у громадському транспорті та зменшення заторів на дорогах.

Варто додати, що петиція станом на 29 січня зібрала 254 підписи з необхідних 10 тисяч.