08:53
29 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Сталін вмер не потрапивши до Росії. Пікантні вподобання Путіна
Вєсті Кремля
17:44, 28 січня
Вєсті. UA. Жир. Щедрість головного радикала України. Манери жінки ІІІ тисячоліття
Вєсті.UA
18:06, 28 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, 26 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На сайті Київради з’явилася обурлива петиція

05:24, сьогодні 3679 Читать новость на русском
Люди у Києві
Люди у Києві

Електронні петиції на сайтах місцевих рад повинні були допомогти місцевій владі краще зрозуміти потреби суспільства. Однак деякі петиції мають доволі обурливий зміст.

Одна з таких петицій опублікована на сайт Київської міської ради. Її автор пропонує "обмежити в'їзд для жителів інших міст та сіл на постійне місце проживання до Києва".

Читайте також: Спецоперація на вокзалі у Києві: діючі поліцейські були членами банди

Окрім того, в петиції пропонується зробити масове переселення за місцем народження приїжджим до столиці.

"Якщо дана петиція буде підписана, корінним жителям столиці більше не доведеться терпіти приїжджих громадян на своїх вулицях. Київ не гумовий", – наголошує автор.

Серед переваг, які виникнуть коли заклики у петиції будуть втіленні у життя – менша кількість людей у громадському транспорті та зменшення заторів на дорогах.

Варто додати, що петиція станом на 29 січня зібрала 254 підписи з необхідних 10 тисяч.

Теги: Новини Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:46 Будни "ЛНР": как быстро в "республике" враги превращаются в "героев"
Ольга Черненко 17
Скільки американці заплатили за відставку Шокіна і чи заплатять за відставку Луценка
28 січня, 23:00 Скільки американці заплатили за відставку Шокіна і чи заплатять за відставку Луценка
Дмитро Гнап 971
Топ-5 блогів тижня: Росія хоче заселити Донбас бурятами, мінські переговори та повернення Януковича
28 січня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: Росія хоче заселити Донбас бурятами, мінські переговори та повернення Януковича
Блог Медіа 1010
Найсмішніші меми тижня: скандальна
28 січня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: скандальна "Смерть Сталіна" та локшина від російської пропаганди
689
Раскол в кремлевской
28 січня, 19:05 Раскол в кремлевской "элите": что выберут олигархи – Путина или деньги?
Slava Rabinovich 4568
Загинула моя подруга, – Фреймут про Ірину Бережну
 5 серпня 2017 , 19:42
Мобільний оператор "Київстар" оприлюднив нові тарифи
 10 жовтня 2017 , 14:35
Буду безжально вбивати вас, доки не дасте спокій Україні, – потужне відео ворогам від розвідки
 5 вересня 2017 , 18:01
У Києві горить торговий центр: фото масштабної пожежі
 19 листопада 2017 , 17:54
Звичайнісінька дитяча гра завершилась смертю підлітка на Хмельниччині
7 жовтня 2017 , 20:37
У Києві вночі горів гіпермаркет "Ашан": з'явились фото та відео
 10 листопада 2017 , 08:28
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук