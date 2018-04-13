На сезонні роботи можна оформитись спрощено, – зміни у польському міграційному законодавстві

Польща планує змінити правила оформлення для трудових мігрантів. Відтепер на сезонні роботи можна буде оформитись за спрощеною процедурою. Плата за найнятого сезонного працівника буде меншою, а штраф за незаконне працевлаштування іноземця зросте в шість разів.

Як пояснив у коментарі сайту "24" політолог Владислав Сердюк, перші та найбільш революційні зміни в польському законодавстві почалися з так званих "сезонних робіт". Раніше цей тип фізичної праці в польському законодавстві не виділявся серед інших, тобто потрібна була така ж процедура оформлення, як і інші.

Нині ситуація виглядає таким чином: польський роботодавець має можливість найняти іноземця з України, Грузії, Білорусі, Росії, Вірменії, Молдови на 9 місяців протягом 12 місяців за спрощеною процедурою, для якої роботодавець повинен:

а) подати заявку, в якій він зобов'язується виплатити іноземцю заробітну плату не нижчу, ніж у інших працівників, що виконують таку ж роботу (що особливо позитивно для самих співробітників, оскільки гарантує їм рівність щодо них у країні, яка приймає);

б) довести, що він не може закрити потреби у співробітниках локальним ринком праці.

Ця процедура закриває "дірки" на польському ринку праці, але перевагу перед іноземцями отримує громадянин Польщі, оскільки перед тим, як найняти іноземця, нам необхідно довести, що локальний ринок пустує,

– наголосив Сердюк.

Серед інших польських нововведень для трудових мігрантів: збільшується штраф за незаконне працевлаштування іноземця: з 5 до 30 тисяч злотих (близько 10 тисяч доларів). Перевірки роботодавців з боку міграційної служби тепер стануть частішими. Відповідно, польська влада вирішила підвищити контроль за кількістю в'їзних українців та їхньою фактичною кількістю на робочих місцях.

Так звана "Карта тимчасового побиту" (КТП), яка дає можливість в подальшому отримати громадянство, раніше видавалася іноземцю на певний час прибуття в Польщу і тільки в тому випадку, якщо він вчиться, або працює. Причому, втрата роботи мала наслідком втрату "КТП". Тепер же втрата роботи не означає втрату "КТП". Дається термін для пошуку нового місця роботи,

– уточнив експерт.

Також раніше студент, який хотів отримати "КТП", був змушений подати виписку з банку, підтверджуючи, що він має достатню кількість грошей на власне утримання (близько 20 тисяч злотих). Тепер такої потреби вже немає. Нині у Польщі навчаються близько 35 тис. українських студентів. Соціологічні дослідження показують: з них 30 тисяч – потенційні громадяни Польщі.

Ще більше про польські зміни для працівників-мігрантів читайте у статті Українські заробітчани в Польщі: як зміняться правила