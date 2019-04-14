На шахті у Донецькій області стався обвал: загинув гірник, ще двоє – поранені

На шахті у Донецькій області стався обвал. Внаслідок інциденту від важких травм на місці загинув 27-річний гірник. Ще двоє – поранені.

Трагедія трапилась вранці 13 квітня. Гірники у шахті виконували роботи з цементації купольної частини сполучення вентиляційного ствола і хідника чистки зумпфа.

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Що таке зумпф? Це – частина шахтного стовбура, відстійник для рудникових вод.

Під час переміщення перекриття, стався перекіс, через який гірники впали в зумпфову частину вентиляційного ствола. Про це інформують у прокуратурі Донецької області.

В результаті падіння 40-річний прохідник та 30-річний помічник начальника дільниці отримали тяжкі тілесні ушкодження, а 27-річний прохідник отримав тяжкі травми, через які загинув на місці,

– мовиться у повідомленні.

Прокуратура продовжує досудове розслідування за цим фактом та встановлює обставини події.