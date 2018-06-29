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На що готові люди заради смартфонів: неочікувані відповіді

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На що готові люди заради смартфонів
На що готові люди заради смартфонів / medicalnewstoday.com

Аналітики мобільного додатку провели дослідження і встановили, від чого можуть відмовитися мілленіали заради використання смартфонів.

У дослідженні взяли участь понад тисячу осіб віком від 18 до 34 років, пише Business Insider.

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41% респондентів готові відмовитися від використання шампуню протягом тижня, якщо вони будуть користуватися смартфоном впродовж цього періоду. Відповідно, особиста гігієна для них є менш важливою за потребу залишатися на зв’язку.

На користь смартфонів мілленіали готові тимчасово припинити використання предметів домашнього вжитку або відмовитися від своїх улюблених ігор чи розваг.

Більша частина опитаних переконані, що здатні без проблем відмовитися на місяць від перегляду фільмів та телебачення. 28% людей заради телефону готові на тиждень розлучитися зі своїм домашнім улюбленцем. Майже така сама кількість людей зможуть припинити вживання кофеїну.

via GIPHY

А от пожертвувати зубною щіткою заради телефона здатні 17% опитаних.

Хто такі мілленіали? Це покоління людей, яке складається з тих, хто народився між 1980 і 2000 роками.

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Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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