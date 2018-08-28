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На що піде Росія, аби завадити Україні отримати Томос про автокефалію

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Росія використає силу, аби завадити Україні отримати Томос
Росія використає силу, аби завадити Україні отримати Томос / Фото з відкритих джерел

Росія більше не вірить у те, що їй вдасться запобігти наданню Українській православній церкві Томосу про автокефалію підкупами, шантажами та кулуарними домовленостями. Тому спецслужби РФ вирішили застосувати силу.

Про це повідомив координатор "Інформаційного опору", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, нинішньою ситуацією розчарований  і президент Росії Володимир Путін, і керівник РПЦ Кирило (Гундяєв).

Зрозуміло, що Путін особисто і його оточення дуже розчаровані ситуацією, яка склалася, оскільки розуміють, що втрачають один з найважливіших важелів впливу на Україну. Але найбільше роздратування викликає, що надання Томосу про автокефалію УПЦ ставить під загрозу зриву подальшу операцію з усунення нинішньої української влади під час президентських і парламентських виборів в 2019 році і приведення до влади в Україні лояльних Кремлю політичних сил,
– наголосив Тимчук.

Нардеп підкреслив, що ФСБ і Служба зовнішньої розвідки РФ в "безсилій люті" будуть використовувати свій останній інструмент – силовий.

"Так, Кам'янець-Подільська єпархія екзархату РПЦ в Україні організувала Хресний хід в Почаївську лавру. При цьому, на паломників "тітушного" виду, представники єпархії в Почаєві напнули футболки із закликом "готуватися до війни", – зазначив Тимчук.

Він зауважив, що саме це підґрунтя у своїй риториці використовує Вадим Новинський та інші політики, які підтримують УПЦ МП.

Нардеп додав, що Кремль показує свою готовність пролити кров на релігійному ґрунті, і формує передумови й інформаційний фон для подальших провокацій.

"Крім того, за інформацією групи ІС, керівництво Одеської єпархії екзархату РПЦ в Україні отримало з секретаріату Московського патріархату і відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ чергове розпорядження. В даному розпорядженні йдеться про необхідність більш широко використовувати фактор "політичного православ'я" для подальшого розхитування і дестабілізації соціально-політичної обстановки в регіоні та створення напруженості серед громадськості на релігійному грунті. При цьому, в розпорядженні акцентовано увагу, що дані заходи повинні відбуватися в більш активній формі, а саме організації і проведенні акцій протесту і непокори при участь парафіян екзархату РПЦ в Україні", – підсумував Тимчук.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.

Теги: Новини політики Новини України релігія Єдина помісна церква Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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