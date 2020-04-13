На що підуть гроші ООН, виділені Україні для боротьби з коронавірусом: пояснення посла

ООН виділила Україні 165 мільйонів доларів, які мають допомогти нашій країні подолати пандемію коронавірусу. Про те, на що саме будуть витрачені ці кошти, розповів постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Варто відзначити, що 165 мільйонів доларів допомоги Україна має отримати протягом наступних дев'яти місяців.

"51% [з цієї допомогти мають піти] на підтримку закладів охорони здоров'я, решта – на подолання соціальних і економічних наслідків пандемії. Зокрема, 34 мільйони підуть на вирішення проблем як на лінії розмежування на Донбасі, так і по обидва боки від неї", – розповів Сергій Кислиця в інтерв'ю РБК-Україна.

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Він також відзначив, зо в ООН на перше місце ставлять не цифри допомоги, а саме наповнення.

"Одна справа витратити мільйон доларів на маски, інша – 100 тисяч доларів на виробництво цих масок. Одна справа – закидати нас бинтами на величезні суми, інша – коли прийде ВООЗ, візьме 200 тисяч доларів і на ці гроші допоможе українським лікарням запровадити правильні протоколи лікування COVID-19. Це може бути не так яскраво, не з таким хайпом, не така цифра вражаюча, але середньо- і довготерміновий ефект такої допомоги значно важливіший", – відзначив Сергій Кислиця.

За його словами, донорами для подолання коронавірусу виступили багаті країни, такі як Японія, Канада, країни ЄС, США, Велика Британія. До ООН вони звернулися через те, що організація вже має досвід боротьби з вірусами у світі, серед яких, для прикладу, вірус Ебола.

Коронавірус в Україні: головне

Станом на ранок 13 квітня в Україні підтвердили 3102 випадки захворювання на коронавірус . За добу виявили 325 нових випадків інфікування. Усього госпіталізували 1179 людей, з них 49 дітей.

Від COVID-19 померло 93 людини.

Щодо окупованих територій, то бойовики приховують справжню кількість інфікованих. Відомо про як мінімум чотири випадки у Луганську, та три – в Донецьку.

В Україні запроваджено карантин до 24 квітня.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

