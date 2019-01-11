20:20
11 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Безглуздий бунт під носом у Путіна. Сніг як делікатес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:22, 10 січня
      Вєсті.UA: Магічні артефакти Лаври. Нова політсила від Супрун
      Вєсті.UA
      20:13, сьогодні
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      На що робить головну ставку в своїй кампанії кандидат в президенти Гриценко: думка експерта

      370 Читать новость на русском
      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко / Фото із відкритих джерел

      11 січня, на з'їзді партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка одноголосно висунули кандидатом у президенти від політсили. У своїй передвиборчій кампанії політик робить найбільший акцент на тому, що він – чесний. Адже впродовж багатьох років у політиці, на відміну від інших, не подавав мільйонних декларацій та не був причетним до незаконного збагачення.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Солонтай.

      Читайте також: Не "за", а радше "проти": політолог пояснив, як українці голосують на виборах

      За його словами, Гриценко сам підтвердив що тоді, коли він очолював Міністерство оборони, у відомстві було чимало проблем. Зокрема, тоді навіть проводилося розслідування щодо його заступника. Екс-міністр звільнив свого колегу швидше, ніж завершилося саме слідство. І показав цим важливий приклад: у політиці потрібно "очищатися" навіть тоді, коли це стосується найближчого оточення.

      Солонтай зазначив, що напередодні виборів у 2014 році Анатолія Гриценка підтримувало чимало українців. Та під час виборів його рейтинг різко впав й політик навіть не пройшов до Верховної Ради. Після виборів його підтримка серед населення знову зросла.

      Як так сталося? Телеканал "1+1" організував масштабну інформаційну кампанію проти Гриценка. Канал показував, що у всіх бідах Міноборони винен лише його очільник. Звичайно, потім це не підтвердилося. Та поки це змогли довести, було вже пізно: рейтинг обвалився,
      – розповів політолог.

      Й підсумував, що українці будуть зіштовхуватися зі схожими проблемами до тих пір, поки телеканали в країні не перестануть надавати можливість висловлюватися лише окремим політикам.

      Що відомо про Анатолія Гриценка? "Справжній полковник" – для екс-міністра оборони це буде вже третя президентська кампанія. Гриценко балотувався в 2010 і 2014 роках, але з тріском програвав. У 2019 році "перший непрохідний" цілком може потрапити до другого туру виборів. Соцопитування виводять Анатолія Гриценка на 2-3 місце з показниками 7%. Втім, наприкінці жовтня він посів четверте місце з результатом 6,2%.

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Медреформа зсередини: як молоді держслужбовці в МОЗ змінюють систему
      сьогодні , 20:00 Медреформа зсередини: як молоді держслужбовці в МОЗ змінюють систему
      Світлана Попова 136
      Державна фіскальна служба: чому міняються керівники і "правила гри"
      сьогодні , 19:02 Державна фіскальна служба: чому міняються керівники і "правила гри"
      Артем Овдієнко 124
      Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      сьогодні , 10:00 Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      1617
      Скільки заробляють IT-шники в Україні та світі: інфографіка
      сьогодні , 19:01 Скільки заробляють IT-шники в Україні та світі: інфографіка
      2896
      Гіркота у роті: чому виникає та що робити
      сьогодні , 18:00 Гіркота у роті: чому виникає та що робити
      2461
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Вибух прогримів у Бердянську: є постраждалі
      9 березня 2016 , 20:50
      У Генштабі ЗСУ підтвердили випадки вилову призовників на вулицях
       10 грудня 2018 , 19:13
      У Києві частково перекриють рух Північним (Московським) мостом
       10 серпня 2018 , 11:09
      Захисник Динамо отримав виклик в національну команду на матчі проти Англії та Іспанії
       2 листопада 2018 , 14:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук