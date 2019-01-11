На що робить головну ставку в своїй кампанії кандидат в президенти Гриценко: думка експерта

11 січня, на з'їзді партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка одноголосно висунули кандидатом у президенти від політсили. У своїй передвиборчій кампанії політик робить найбільший акцент на тому, що він – чесний. Адже впродовж багатьох років у політиці, на відміну від інших, не подавав мільйонних декларацій та не був причетним до незаконного збагачення.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Солонтай.

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За його словами, Гриценко сам підтвердив що тоді, коли він очолював Міністерство оборони, у відомстві було чимало проблем. Зокрема, тоді навіть проводилося розслідування щодо його заступника. Екс-міністр звільнив свого колегу швидше, ніж завершилося саме слідство. І показав цим важливий приклад: у політиці потрібно "очищатися" навіть тоді, коли це стосується найближчого оточення.

Солонтай зазначив, що напередодні виборів у 2014 році Анатолія Гриценка підтримувало чимало українців. Та під час виборів його рейтинг різко впав й політик навіть не пройшов до Верховної Ради. Після виборів його підтримка серед населення знову зросла.

Як так сталося? Телеканал "1+1" організував масштабну інформаційну кампанію проти Гриценка. Канал показував, що у всіх бідах Міноборони винен лише його очільник. Звичайно, потім це не підтвердилося. Та поки це змогли довести, було вже пізно: рейтинг обвалився,

– розповів політолог.

Й підсумував, що українці будуть зіштовхуватися зі схожими проблемами до тих пір, поки телеканали в країні не перестануть надавати можливість висловлюватися лише окремим політикам.

Що відомо про Анатолія Гриценка? "Справжній полковник" – для екс-міністра оборони це буде вже третя президентська кампанія. Гриценко балотувався в 2010 і 2014 роках, але з тріском програвав. У 2019 році "перший непрохідний" цілком може потрапити до другого туру виборів. Соцопитування виводять Анатолія Гриценка на 2-3 місце з показниками 7%. Втім, наприкінці жовтня він посів четверте місце з результатом 6,2%.