На що робитимуть ставку "Опоблок" і Ахметов під парламентської виборчої кампанії

Політична сила "Опозиційний блок", яка орієнтується на Ріната Ахметова, вирішила зробити ставку на мажоритарні округи, переважно на сході України, де зосереджені підприємства фінансово-промислової групи СКМ. Але вони розуміють ризики.

Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог, виконавчий директор комунікаційної групи XPR Валентин Войтків, коментуючи питання, чому "Опозиційний блок" не об'єднався з "Опозиційною платформою – За життя", а натомість об'єднався з іншими партіями.

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Причина у тому, що акціонери "Опозиційної платформи – За життя" та "Опоблоку" не домовилися щодо квот. ОП наразі впевнено долає виборчий бар’єр, тому вони можуть дозволити собі вести перемовини з позиції сили. Але це навряд чи це підходить "Опоблоку",

– уточнив експерт.

У разі об’єднання "Опоплатформа" і "Опоблок" могли б набрати більше голосів. А сьогодні вони змагатимуться на одному й тому ж електоральному полі і з ідентичними гаслами, зауважив Войтків.

Але для українців це не так вже й погано, вважає політолог Владислав Сердюк.