На що українці найбільше витрачають грошей з банківських карт

У липні в мережі торгових терміналів "Приватбанку" українці витратили з банківських карт понад 20,8 мільярда гривень. З цієї суми 9,5 мільярда – на продукти харчування.

На другому місці за обсягами були витрати на кафе, ресторани та інші місця громадського харчування – близько 2,1 мільярда гривень.

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Ще 10%, тобто 2 мільярда гривень, українці витратили на меблі і товари для дому. Ще більш як 1,5 мільярда гривень – на одяг і взуття. Багато українці витратили й на аптеки і медицину – близько 1,45 мільярда гривень.

У банку додали, що щомісяця клієнти здійснюють понад 100 мільйонів операцій.

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До речі, на покупку продуктів харчування і безалкогольних напоїв у третьому кварталі 2018 року українці витрачали в середньому 44,5% своїх доходів.



Середня заробітна плата в Україні у 2013-2019 роках

Яку зарплату отримують українці?Найвищу зарплату в березні отримували в Києві – 16 тисяч 207 гривень. А найнижчу – в Чернівецькій області – 7 тисяч 437 гривень. У більшості областей розмір зарплати коливається в межах від 7 тисяч до 9 тисяч гривень.



Щодо зарплат по галузях, то найвищі зарплати в Україні отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" – 20 тисяч 453 гривні, найнижчі – "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" – 6 тисяч 750 гривень і "Тимчасове розміщування й організація харчування" – 6 тисяч 848 гривень.