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      На що уряд хоче витратити 2,9 мільярда доларів, виграних в "Газпрома" у Стокгольмі

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      Маркарова підтримала ідею Зеленського, куди спрямувати 2,9 мільярда доларів від "Газпрому" / фото: Кабмін

      Після того, як Росія погодилася виплатити 2,9 мільярда доларів, які програла у Стокгольмському арбітражі, в Україні виникли суперечки на те, куди потратити ці гроші. Президент України Володимир Зеленський пропонував спрямувати їх на лікарні і дороги. Схоже, такої ж думки дотримуються і в Кабінеті міністрів.

      Найперше питання – як ці гроші потраплять у державний бюджет. Податковий кодекс чітко визначає, що це звичайне надходження, яке збільшує прибуток компанії "Нафтогаз", пояснила міністерка фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю виданню Finclub.

      Цікаво: Долар по 27: чи планує уряд покращувати прогноз

      "Очевидно, це вплине на розмір прибутку «Нафтогазу», який після аудиторського висновку буде затверджений до розподілу. Також я сподіваюся, що до того часу вже буде зрозумілим питання і щодо макропрогнозу, і змін до бюджету", – підкреслила міністерка.

      Що не так з макропрогнозом і бюджетом?Кабінет міністрів може переглянути макроекономічний прогноз та державний бюджет, позаяк наявні показники суттєво відрізняються від прогнозованих. Наприклад, у держбюджеті закладено прогноз курсу валюти на рівні 27 гривень за долар, але фактично він ще не підіймався вище за позначку у 25 гривень 10 копійок.

      Оксана Маркарова заявила, що коли Міністерство фінансів таки буде переглядати державний бюджет, то зробить усе, щоб підтримати ініціативу президента про витрачання цих грошей на капітальні видатки.

      Звичайно, це буде можливо, якщо всі інші обов'язкові видатки будуть повністю проведені. Особливо, маю на увазі, захищені видатки,
      – резюмувала міністерка фінансів.

      Що відомо про 2,9 мільярда доларів від "Газпрому"?"Нафтогаз" у Стокгольмському арбітражі відсудив у "Газпрому" 2,9 мільярда доларів ще у 2018 році, та росіяни відмовлялися повертати гроші. Погодилися лише у межах домовленостей про продовження контракту на транзит газу.

      У відповідь "Нафтогаз" відмовився від позовів до "Газпрому" на суму 12,2 мільярда доларів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Оксана Маркарова Володимир Зеленський Газпром Нафтогаз Новини України Новини політики
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