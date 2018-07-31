На що йдуть чоловіки, щоб зробити дівчині вдале фото для Instagram
Ви точно бачили в соціальній мережі Instagram ідеально скадровані фото дівчат, які сидять серед поля квітів чи на фоні інших мальовничих краєвидів. Секрет їхніх знімків – це особистий фотограф, яким часто стає чоловік чи хлопець.
Так, красуні з Instagram часто використовують своїх хлопців як своїх персональних фотографів, щоб досягти ідеального кадру і інколи це виглядає досить кумедно.
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Хлопці змушені лягати на землю, вилазити на дерева чи приймати інші чудернацькі пози, щоб зробити фото, яке потім дівчина викладає в Instagram і збирає лайки.
Джерело: Bored Panda
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