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На що йдуть чоловіки, щоб зробити дівчині вдале фото для Instagram

731 Читать новость на русском
Як насправді роблять фото для Instagram
Як насправді роблять фото для Instagram

Ви точно бачили в соціальній мережі Instagram ідеально скадровані фото дівчат, які сидять серед поля квітів чи на фоні інших мальовничих краєвидів. Секрет їхніх знімків – це особистий фотограф, яким часто стає чоловік чи хлопець.

Так, красуні з Instagram часто використовують своїх хлопців як своїх персональних фотографів, щоб досягти ідеального кадру і інколи це виглядає досить кумедно.

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Хлопці змушені лягати на землю, вилазити на дерева чи приймати інші чудернацькі пози, щоб зробити фото, яке потім дівчина викладає в Instagram і збирає лайки.

Теги: LifeStyle Курйозні новини Instagram
Джерело: Bored Panda
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