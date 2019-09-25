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      На що йдуть сотні мільйонів з бюджету в лікарні для обраних "Феофанія": резонансне розслідування
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      На що йдуть сотні мільйонів з бюджету в лікарні для обраних "Феофанія": резонансне розслідування

      ЦРУ 194 Читать новость на русском

      "Феофанія" – та сама лікарня для обраних, на яку витрачають фантастичні бюджетні суми. Там лікують чиновників та народних обранців, тож про економію годі й говорити. На що саме витрачають сотні мільйонів бюджетних гривень в "особливій" лікарні – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Лікарня для обраних

      "Феофанія" – це така собі радянська лікарня, куди направляли партійну еліту. Ситуація була незмінною і павторюється знову – тепер туди будуть направляти і "слуг народу".

      Читайте також: Збитки – державі, а прибутки – у свої кишені: що коїться з санаторієм "Феофанія"

      З приходом нової влади нардепи отримали розсилку у своїх закритих групах: вони та їх члени родини мають право безкоштовно обслуговуватися у "Феофанії". Це ж право мають помічники нардепів і навіть ті, які працюють на безоплатній основі.

      феофанія
      Право на безкоштовне лікування у "Феофанії"

      феофанія нардепи
      Лист розіслали новим нардепам

      Згадаймо, чим запам'яталася "Феофанія". Нещодавно там обстежували і лікували повернених полонених – і на цьому хороші гучні спогади завершуються. Інші ж про:

      1. у "Феофанію" госпіталізували Насірова напередодні затримання;
      2. прокуратура 4 дні не мала інформації про місце перебування Ємельянова, а потім виявилося, що суддя лікується у "Феофанії";
      3. Татьков виїхав на лікування за кордон до повідомлення йому про підозру, після завершення стаціонарного лікування у "Феофанії"
      4. замголови ЦВК зазначила, що потрапила до лікарні "Феофанія" після тиску на неї.

      Чому саме топ-чиновники? Бо лікарня "Феофанія" – єдина в країні, де можуть безкоштовно лікуватися виключно нинішні та колишні чиновники "класу А".

      Аналіз закупівель

      Якщо ж проаналізувати закупівлі "Феофанії", то можна знайти багато цікавого. Перевірити, чи у всьому керівництво лікарні для обраних користується корисливими мотивами – відправляємося насамперед на сайт ProZorro. І перше, що впадає у вічі – це захмарний бюджет самої лікарні.

      Всі закупівлі міста Полтави чи місто Вінниця – бюджет "Феофанії" у два рази перевищує загальний бюджет усіх закладів охорони здоров’я цих міст. Він навіть більше за бюджет всієї Івано-Франківської області на медичні закупівлі. Це надзвичайно великі видатки,
      – наголосив експерт із закупівель Віктор Нестуля.

      На що ж витрачають бюджетні мільйони?

      ► телевізор за 153 тисячі, який на сайті мережі електротоварів є за 120 тисяч;

      ► вмивальник за 17 тисяч;

      ► теки "на підпис" по 600 гривень за штуку;

      Здогадуєтеся, скільки можуть коштувати меблі для лікарні Феофанія на тлі вмивальників та тек? Загинайте пальці:

      ► крісла м’які – 29 тисяч за одиницю;

      ► крісла звичайні – 55 тисяч;

      ► диван – 73 тисячі;

      ► 66 театральних крісел за 350 тисяч гріх забути – пацієнтам же треба на чомусь сидіти під час розваг поміж лікуванням.

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      А що відбувається із медичними закупівлями у "Феофанії" і чи все з ними гаразд – дивіться у відео розслідування.

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      Теги: Новини України ЦРУ ProZorro Гроші Розслідування Медицина Лікарня Корупція
      Джерело: 24 канал
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