На що йдуть сотні мільйонів з бюджету в лікарні для обраних "Феофанія": резонансне розслідування
"Феофанія" – та сама лікарня для обраних, на яку витрачають фантастичні бюджетні суми. Там лікують чиновників та народних обранців, тож про економію годі й говорити. На що саме витрачають сотні мільйонів бюджетних гривень в "особливій" лікарні – читайте у матеріалі 24 каналу.
Лікарня для обраних
"Феофанія" – це така собі радянська лікарня, куди направляли партійну еліту. Ситуація була незмінною і павторюється знову – тепер туди будуть направляти і "слуг народу".
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З приходом нової влади нардепи отримали розсилку у своїх закритих групах: вони та їх члени родини мають право безкоштовно обслуговуватися у "Феофанії". Це ж право мають помічники нардепів і навіть ті, які працюють на безоплатній основі.
Право на безкоштовне лікування у "Феофанії"
Згадаймо, чим запам'яталася "Феофанія". Нещодавно там обстежували і лікували повернених полонених – і на цьому хороші гучні спогади завершуються. Інші ж про:
- у "Феофанію" госпіталізували Насірова напередодні затримання;
- прокуратура 4 дні не мала інформації про місце перебування Ємельянова, а потім виявилося, що суддя лікується у "Феофанії";
- Татьков виїхав на лікування за кордон до повідомлення йому про підозру, після завершення стаціонарного лікування у "Феофанії"
- замголови ЦВК зазначила, що потрапила до лікарні "Феофанія" після тиску на неї.
Чому саме топ-чиновники? Бо лікарня "Феофанія" – єдина в країні, де можуть безкоштовно лікуватися виключно нинішні та колишні чиновники "класу А".
Аналіз закупівель
Якщо ж проаналізувати закупівлі "Феофанії", то можна знайти багато цікавого. Перевірити, чи у всьому керівництво лікарні для обраних користується корисливими мотивами – відправляємося насамперед на сайт ProZorro. І перше, що впадає у вічі – це захмарний бюджет самої лікарні.
Всі закупівлі міста Полтави чи місто Вінниця – бюджет "Феофанії" у два рази перевищує загальний бюджет усіх закладів охорони здоров’я цих міст. Він навіть більше за бюджет всієї Івано-Франківської області на медичні закупівлі. Це надзвичайно великі видатки,
– наголосив експерт із закупівель Віктор Нестуля.
На що ж витрачають бюджетні мільйони?
► телевізор за 153 тисячі, який на сайті мережі електротоварів є за 120 тисяч;
► вмивальник за 17 тисяч;
► теки "на підпис" по 600 гривень за штуку;
Здогадуєтеся, скільки можуть коштувати меблі для лікарні Феофанія на тлі вмивальників та тек? Загинайте пальці:
► крісла м’які – 29 тисяч за одиницю;
► крісла звичайні – 55 тисяч;
► диван – 73 тисячі;
► 66 театральних крісел за 350 тисяч гріх забути – пацієнтам же треба на чомусь сидіти під час розваг поміж лікуванням.
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А що відбувається із медичними закупівлями у "Феофанії" і чи все з ними гаразд – дивіться у відео розслідування.