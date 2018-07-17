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На що здатен робот-акробат від Disney, який виконує складні трюки у повітрі не гірше за людину

Інновації 19 Читать новость на русском

Каскадер – захоплива і водночас небезпечна професія. Видовищні трюки, які на знімальному майданчику виконують, зазвичай, актори-дублери, нерідко закінчуються прикрими травмами, каліцтвом, і, що найгірше, летальними випадками. А що як у майбутньому цю небезпечну і відповідальну роботу замість людей виконуватимуть роботи?

Інженери-робототехніки з дослідницької лабораторії студії Disney займаються розробкою людиноподібних механізмів, які здатні виконувати складні акробатичні піруети і, хтозна, може навіть колись замінять професійних каскадерів.

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Сальто вперед, сальто назад – трюки, які гімнастам-акробатам коштують місяців тренувань і набитих синців, для цих бездушних машин, "нашпигованих" усілякою мудрованою електронікою, наче дитячі пустощі.

Stuntronics – одне з останніх творінь діснеївських розробників. Цей гуманоїд-"акробат" виконує складні номери в повітрі не гірше за професіонала-людину.

Disney Stuntronics – робот-акробат
Disney Stuntronics

Спеціальний пусковий механізм викидає робота в повітря, після чого він, виконавши на льоту кілька обертів, приземляється у точно визначеному місці на страхувальній сітці.

Робот має вбудовані акселерометр, гіроскоп, цілий набір датчиків та лазерів. Він здатний сам контролювати в польоті свою позу, траєкторію руху та центр мас, і відповідно – коригувати власне приземлення.

Авжеж, ці моделі ще далекі від досконалості, і їхнім розробникам є над чим працювати. Утім, хай навіть роль дублерів на зйомках роботам-каскадерам довірять ще не скоро, але принаймні для розваг у Disneyland вони точно згодяться.

Теги: Техно робототехніка
Джерело: 24 канал
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