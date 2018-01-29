На Східному фронті без змін: як минають вибухові будні українських саперів на передовій

На Сході України сьогодні було тихо – бойовики відкривали вогонь 1 раз. На щастя, жоден захисник України не загинув, жодного не поранило. Ці нечасті миті затишшя солдати використовують, щоб укріпити позиції.

У моменти затишшя саме час зміцнювати уже зайняті позиції. А в мороз і сніг без знавців вибухвіки безрезультатно вгризатися в землю можна тижнями. Окопні заряди вояки збирають буденно швидко. Але і тут є свої нюанси.

Не знаючи особливостей інженерного приладдя, можна і пальці собі відтяти. Хоч і не першої свіжості, але заряди здебільшого належно спрацьовують. Сьогодні інженери підготували близько 10 штук для майбутніх укріплень на нулі.

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Вже по приходу саперів спостереження посилюють – а раптом ворог відреагує на вибухи. Тут днями снайпер влучив у спостережну трубку – рикошетом куля ковзнула бійцю по щоці.

До приходу інженерів бійці розчистили як могли ділянку від снігу. Навіть в мерзлій землі ОЗ-1 заглибиться мінімум на 60 сантиметрів або й глибше – все залежить від ґрунту. І хоч осколків від вибуху немає, земля і все, що в ній, може добряче труснути. Всі мають бути в укритті, щойно процес підриву запущений.

Окопний заряд детонує 50 до 80 секунд. На місцях свіжих вирв тепер закипить робота і з'являться нові тривкі укріплення. Без допомоги армійських підривників їх не було б набагато довше.