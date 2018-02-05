На сирійське місто скинули газову бомбу, є постраждалі
19:08, сьогодні 1274 Читать новость на русском
Газову бомбу скинули на сирійське місто Серакиб. Постраждало 9 людей.
Про це повідомляє BBC.
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Зараз це місто перебуває під силами повстанців. Як повідомляють місцеві медики, вертоліт скинув бочкову бомбу з хлором. Усі постраждалі потребували медичну допомогу у зв’язку з проблемами дихання, з них троє - рятувальники.
Сирійська опозиція заявила, що бомба була скинута з державного вертольоту.
Нагадаємо, з міста Серакиб було збито російський військовий літак-штурмовик Су-25.
Джерело: 24 Канал
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