На сирійське місто скинули газову бомбу, є постраждалі

Газову бомбу скинули на сирійське місто Серакиб. Постраждало 9 людей.

Про це повідомляє BBC.

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Зараз це місто перебуває під силами повстанців. Як повідомляють місцеві медики, вертоліт скинув бочкову бомбу з хлором. Усі постраждалі потребували медичну допомогу у зв’язку з проблемами дихання, з них троє - рятувальники.

Сирійська опозиція заявила, що бомба була скинута з державного вертольоту.

Нагадаємо, з міста Серакиб було збито російський військовий літак-штурмовик Су-25.