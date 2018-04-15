На скільки років алкоголь скорочує життя: приголомшливі цифри
До 350 грам чистого алкоголю в тиждень скорочує тривалість життя в середньому на 1-2 роки.
Про це свідчать дані дослідження медиків з Великобританії, передає видання Newscientist.
Майже 600 тисяч осіб, у яких не було захворювань серцево-судинної системи, під час дослідження щотижня вживали від 100 до 350 мл спиртного.
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У підсумку, у середньостатистичної людини у віці 40 років, яка вживала до 350 грамів чистого алкоголю в тиждень, скорочувалася тривалість життя на 1-2 роки.
Окрім того, вживання більшої кількості алкоголю може спричинити розвиток серцево-судинним захворюванням та інсульту.
Експеримент показав, що немає ніякої користі навіть від невеликих доз спиртного,
– підсумували фахівці.