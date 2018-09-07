На скільки менше за європейців живуть українці

Україна відстає від середньоєвропейських показників тривалості життя на 8 років. Двоє з трьох українців помирають від неінфекційних захворювань, яким можна було б запобігти.

Про це розповів гендиректор Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта під час прес-конференції, передає "Укрінформ".

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Ситуація з поширеністю інфекційних хвороб, зокрема, гепатиту С, ВІЛ/СНІДу, залишається досить тривожною. Це потребує комплексних заходів. Ми багато говоримо про хвороби і мало про те, що треба робити, щоб лишитися здоровим,

– наголосив він.

Курпіта додав, що з 1 січня 2020 року в Україні вводиться фінансування програм національного та регіонального рівня з громадського здоров’я.

У серпні 2018 року Кабмін прийняв національний план щодо неінфекційних хвороб з напрямками: здорове харчування, боротьба з надмірною масою тіла, підвищення фізичної активності громадян, відмова від тютюну та алкоголю та забезпечення якісною водою

Окрім того, МОЗ слід вести активніше вести роботу з молоддю, студентами, підприємствами та структурами, які зацікавлені мати здорову націю.

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