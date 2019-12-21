Україна та Росія підпишуть новий газовий контракт на 5 років з можливістю пролонгації, – Оржель
Міністр енергетики Олексій Оржель запевнив, що новий контракт між Україною та Росією щодо транзиту газу все ж буде підписано.
Як зауважив він під час брифінгу, транзит буде розраховано на 5 років. Крім того, є можливість продовжити контракт ще на наступні 10 років на тих умовах, які зараз є передбаченими на перші 5 років.
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"Важливо, чому закладаємо саме таку логіку? У нас – регуляторний період для газотранспортної системи. Якраз його закладають з цієї точки зору кожні 5 років. Обсяги, які надалі може бути переглянуто або не переглянуто, чи просто продовження на наступні 10 років", – підкреслив міністр.
За його словами, мінімально гарантовані для транзиту обсяги становитимуть:
- перший рік – 65 мільйонів кубічних метрів;
- наступні 4 роки – по 40 мільйонів кубічних метрів.
Що треба знати про переговори щодо транзиту газу
- За підсумками зустрічі "нормандської четвірки" український президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче укласти новий контракт на 10 років, натомість у Росії пропонують лише на 1 рік.
- Водночас Кремль вимагає, щоб Україна та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі судові розгляди.
- Зокрема, у "Газпромі" заявили, що вони відмовляються постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. У "Нафтогазі" ж кажуть, що Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які є винною Росія.
- Також у "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
- Господар Кремля Володимир Путін наголосив, що Росія є готовою постачати газ до Європу лише на своїх умовах. А у "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи.
- Раніше тристоронні переговори про транзит відбувалися переважно у будівлі Єврокомісії у Брюсселі.
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- Згодом наступні уже двосторонні перемовини про транзит відбулися на рівні міністрів енергетики Росії та України у Відні.
- Там також відбулися зустрічі між "Нафтогазом", "Газпромом" та Оператором ГТС України. За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, на переговорах не досягли компромісу.
- Потім раунд переговорів пройшов у Берліні. На ньому сторони попередньо домовилися про нібито продовження транзиту газу після 1 січня 2020 року.
- Підписали ж сторони протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України та врегулювання взаємних вимог у Мінську 20 грудня.