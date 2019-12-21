Україна та Росія підпишуть новий газовий контракт на 5 років з можливістю пролонгації, – Оржель

Міністр енергетики Олексій Оржель запевнив, що новий контракт між Україною та Росією щодо транзиту газу все ж буде підписано.

Як зауважив він під час брифінгу, транзит буде розраховано на 5 років. Крім того, є можливість продовжити контракт ще на наступні 10 років на тих умовах, які зараз є передбаченими на перші 5 років.

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"Важливо, чому закладаємо саме таку логіку? У нас – регуляторний період для газотранспортної системи. Якраз його закладають з цієї точки зору кожні 5 років. Обсяги, які надалі може бути переглянуто або не переглянуто, чи просто продовження на наступні 10 років", – підкреслив міністр.

За його словами, мінімально гарантовані для транзиту обсяги становитимуть:

перший рік – 65 мільйонів кубічних метрів;

наступні 4 роки – по 40 мільйонів кубічних метрів.

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