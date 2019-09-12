На скільки відрізняються ціни на житло у Києві та за містом

Як від початку року змінились ціни на житло у Києві та неподалік від столиці і чи сильно змінилась різниця у вартості?

За підсумками 8 місяців 2019 року різниця в ціні між новобудовами Києва та передмістя скоротилася на 3-5%.

Такі цифри озвучив представник забудовника АVM Development Group, який спеціалізується на будівництві приміських житлових комплексів неподалік від Києва Владислав Кононов.

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Яка динаміка цін? На сьогодні вартість житла в передмісті може бути до 30% нижчою, ніж у спальних районах столиці.

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Високі ціни на житло в Києві є головним стимулом для потенційних покупців інвестувати саме в ринок передмістя. У той час, як вартість київських новобудов демонструє зниження в середньому на 1,5% щомісяця, вартість же приміських ЖК за минулі 3 місяці зросла на понад 4%,

– констатує фахівець.

Влітку покупці активніше цікавились пропозиціями на території котеджних містечок та придбанням земельних ділянок під житлове будівництво неподалік від Києва.

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Популярність котеджів на сьогодні на 1,5-2% випереджає попит на двокімнатні квартири площею від 45 м кв до 60 м кв.

За прогнозами експерта, якщо в Україні зберігатиметься стабільна економічна ситуація, то до кінця року вартість приміського житла може зрости від 2% до 5% залежно від сегмента ринку і віддаленості від мегаполіса.

Для порівняння – котедж неподалік від Києва площею 100 м кв можна придбати за ціною дорівнює вартості 2-кімнатної квартири на околиці столиці.

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