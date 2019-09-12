20:08
12 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Фільм "Пила" по-російськи. Рогозін почав економити
      Вєсті Кремля
      21:16, 11 вересня
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, сьогодні
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА

      На скільки відрізняються ціни на житло у Києві та за містом

      184 Читать новость на русском
      На скільки відрізняються ціни на житло у Києві та за містом

      Як від початку року змінились ціни на житло у Києві та неподалік від столиці і чи сильно змінилась різниця у вартості?

      За підсумками 8 місяців 2019 року різниця в ціні між новобудовами Києва та передмістя скоротилася на 3-5%.

      Такі цифри озвучив представник забудовника АVM Development Group, який спеціалізується на будівництві приміських житлових комплексів неподалік від Києва Владислав Кононов.

      Читайте також: Ірпінь чи Вишневе: де біля Києва будують найбільше житла

      Яка динаміка цін? На сьогодні вартість житла в передмісті може бути до 30% нижчою, ніж у спальних районах столиці.

      Дізнайтесь, якими були ціни на квадратні метри у новобудовах Києва за підсумками серпня 2019

      Високі ціни на житло в Києві є головним стимулом для потенційних покупців інвестувати саме в ринок передмістя. У той час, як вартість київських новобудов демонструє зниження в середньому на 1,5% щомісяця, вартість же приміських ЖК за минулі 3 місяці зросла на понад 4%,
      – констатує фахівець.

      Влітку покупці активніше цікавились пропозиціями на території котеджних містечок та придбанням земельних ділянок під житлове будівництво неподалік від Києва.

      Актуально! Що буде з ринком нерухомості восени

      Популярність котеджів на сьогодні на 1,5-2% випереджає попит на двокімнатні квартири площею від 45 м кв до 60 м кв.

      За прогнозами експерта, якщо в Україні зберігатиметься стабільна економічна ситуація, то до кінця року вартість приміського житла може зрости від 2% до 5% залежно від сегмента ринку і віддаленості від мегаполіса.

      Для порівняння – котедж неподалік від Києва площею 100 м кв можна придбати за ціною дорівнює вартості 2-кімнатної квартири на околиці столиці.

      Читайте до теми: Як за літо змінились ціни на житло в передмісті Києва

       

       

      blog_ava
      Євгенія Власова зізналася, що ніколи не хворіла на рак: несподівані подробиці
      сьогодні
      14044
      Теги: Новини Києва Ринок нерухомості Ціни на нерухомість Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      сьогодні , 20:01 Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      Світлана Попова 157
      Смог у Києві і не тільки: що треба знати про забруднення повітря в Україні
      сьогодні , 19:32 Смог у Києві і не тільки: що треба знати про забруднення повітря в Україні
      2800
      Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      сьогодні , 09:30 Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      1217
      Окупаційні вибори в Криму: які перспективи повернення півострова
      сьогодні , 19:01 Окупаційні вибори в Криму: які перспективи повернення півострова
      Інна Жолобович 638
      Обшуки в квартирі Гонтаревої: що відомо про нерухомість ексглави Нацбанку
      сьогодні , 18:31 Обшуки в квартирі Гонтаревої: що відомо про нерухомість ексглави Нацбанку
      1043
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук