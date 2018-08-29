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На скільки збагатився Порошенко: президент задекларував нові доходи

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Петро Порошенко задекларував новий дохід
Петро Порошенко задекларував новий дохід / Фото з вільних мереж

Президент України Петро Порошенко 28 серпня задекларував ще близько 31,8 мільйона гривень дивідендів від публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал". Порошенко є кінцевим бенефіціаром цього товариства.

Про це свідчать дані Єдиного реєстру декларацій.

Так, президент задекларував 31 мільйон 777 тисяч гривень дивідендів від цього інвестиційного фонду. Зазначимо, що раніше, а саме в липні та серпні, Порошенко теж задекларував більше 34,7 мільйона ​​гривень дивідендів від "Прайм Ессетс Кепітал".

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Окрім того, ще раніше у 2018 році глава держави задекларував суттєві зміни в майновому стані на суму 9,3 мільйона гривень: 8,3 мільйона склали відсотки від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку, а 0,8 мільйона гривень – дохід від продажу нерухомості.

Таким чином, загальна сума задекларованого Порошенком доходу за 2018 рік станом на 29 серпня становить майже 76 мільйонів гривень. Ця сума є в 4,5 раза вищою, ніж сукупний дохід президента за цілий 2017 рік, який склав 16,3 мільйона гривень.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Гроші Доходи політиків е-декларування
Джерело: 24 канал
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