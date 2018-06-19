На скільки збільшився експорт українських товарів у січні-квітні 2018: неочікуваний результат

Експорт товарів з України у січні-квітні 2018 року склав 15,5 мільярдів доларів.

Про це на своїй сторінці у Twitter написала заступниця міністра економічного розвитку й торгівлі, торгова представниця України Наталія Микольська.

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Це на 1,8 мільярд доларів більше у порівнянні з 4 місяцями 2017 року. Також Микольська назвала країни, в які експортовано найбільше товарів з України.

"Найбільше експортовано українських товарів до ЄС, Росії, Туреччини, Індії та Єгипту", – зазначила вона.