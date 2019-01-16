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      На скільки збільшується ризик смерті через пропуск візиту до лікаря

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      На скільки збільшується ризик смерті через пропуск візиту до лікаря
      На скільки збільшується ризик смерті через пропуск візиту до лікаря / myevergreenwellness.com

      Для пацієнтів з серйозними захворюваннями пропуски регулярних візитів до лікаря можуть збільшити ризик смерті від всіх причин.

      Вчені з шотландського Університету Глазго вивчили динаміку звернень за медичним оглядом понад 820 тисяч жителів країни, пише журнал BMC Medicine.

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      Якщо людина страждає на хронічні захворювання, то їй необхідно час від часу проходити огляди у спеціалістів: це стосується не лише активної стадії захворювання, а й ремісії.

       
      Ремісія – що це?
      Це період хронічної хвороби, під час якого тимчасово ослаблюють або повністю зникають прояви захворювання.

      Всього вчені проаналізували близько 11,5 мільйона візитів до лікаря в період з вересня 2013 по вересень 2016 року. У 59% людей діагностували хронічні захворювання.

      Серед пацієнтів з одним, двома або трьома хронічними захворюваннями ризик пропуску візиту у лікаря був на 30% вище, ніж у групи людей без хронічних захворювань. А пацієнти з чотирма і більше хронічними захворюваннями і розладами пропускали візити на 70% частіше.

      Чому пацієнтам з хронічними захворюваннями не можна пропускати візити до лікаря
      Чому пацієнтам з хронічними захворюваннями не можна пропускати візити до лікаря

      Після цього вчені поділили хронічні захворювання на дві групи: захворювання, які пов'язані з фізичним і психічним здоров'ям. Вони з'ясували, що пацієнти з хронічними проблемами з фізичним здоров'ям пропускали візити до лікаря рідше, ніж пацієнти з психічними розладами.

      Найчастіше пропускали візити до лікаря пацієнти з алкоголізмом і зловживанням наркотичними речовинами.

      За весь період спостереження пацієнти з хронічними фізичними захворюваннями, які пропустили мінімум два візити до лікаря за рік, помирали в три рази частіше. Для пацієнтів з психічними захворюваннями, пропуск понад двох візитів до лікаря впродовж року, ризик смерті був вищий у вісім разів.

      Вчені зазначили, що пацієнти з хронічними проблемами, які стосуються фізичного здоров'я, у середньому вмирали у віці 80 років, а пацієнти з психічними розладами та захворюваннями  – у віці 49,3 року (вчені вважають це передчасною смертю).

      Пропуск візиту до лікаря збільшує ризик смерті у кілька разів
      Пропуск візиту до лікаря збільшує ризик смерті у кілька разів

      Дослідження показало, що пацієнти з психічними захворюваннями найчастіше помирали від зовнішніх факторів: суїциду і отруєння наркотичними речовинами або алкоголем.

      Варто зазначити, що результати дослідження стосуються лише Шотландії. Для інших країн та регіонів дані можуть відрізнятися.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: дослідження Лікування Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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