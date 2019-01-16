На скільки збільшується ризик смерті через пропуск візиту до лікаря

Для пацієнтів з серйозними захворюваннями пропуски регулярних візитів до лікаря можуть збільшити ризик смерті від всіх причин.

Вчені з шотландського Університету Глазго вивчили динаміку звернень за медичним оглядом понад 820 тисяч жителів країни, пише журнал BMC Medicine.

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Якщо людина страждає на хронічні захворювання, то їй необхідно час від часу проходити огляди у спеціалістів: це стосується не лише активної стадії захворювання, а й ремісії.

Ремісія – що це? Це період хронічної хвороби, під час якого тимчасово ослаблюють або повністю зникають прояви захворювання.

Всього вчені проаналізували близько 11,5 мільйона візитів до лікаря в період з вересня 2013 по вересень 2016 року. У 59% людей діагностували хронічні захворювання.

Серед пацієнтів з одним, двома або трьома хронічними захворюваннями ризик пропуску візиту у лікаря був на 30% вище, ніж у групи людей без хронічних захворювань. А пацієнти з чотирма і більше хронічними захворюваннями і розладами пропускали візити на 70% частіше.



Чому пацієнтам з хронічними захворюваннями не можна пропускати візити до лікаря

Після цього вчені поділили хронічні захворювання на дві групи: захворювання, які пов'язані з фізичним і психічним здоров'ям. Вони з'ясували, що пацієнти з хронічними проблемами з фізичним здоров'ям пропускали візити до лікаря рідше, ніж пацієнти з психічними розладами.

Найчастіше пропускали візити до лікаря пацієнти з алкоголізмом і зловживанням наркотичними речовинами.

За весь період спостереження пацієнти з хронічними фізичними захворюваннями, які пропустили мінімум два візити до лікаря за рік, помирали в три рази частіше. Для пацієнтів з психічними захворюваннями, пропуск понад двох візитів до лікаря впродовж року, ризик смерті був вищий у вісім разів.

Вчені зазначили, що пацієнти з хронічними проблемами, які стосуються фізичного здоров'я, у середньому вмирали у віці 80 років, а пацієнти з психічними розладами та захворюваннями – у віці 49,3 року (вчені вважають це передчасною смертю).



Пропуск візиту до лікаря збільшує ризик смерті у кілька разів

Дослідження показало, що пацієнти з психічними захворюваннями найчастіше помирали від зовнішніх факторів: суїциду і отруєння наркотичними речовинами або алкоголем.

Варто зазначити, що результати дослідження стосуються лише Шотландії. Для інших країн та регіонів дані можуть відрізнятися.

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