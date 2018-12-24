На скільки зменшилась кількість населення України за 10 місяців

Кількість населення України протягом січня-жовтня 2018 року зменшилася на 187,9 тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби статистики.

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За оцінкою відомства, кількість населення в Україні на 1 листопада 2018 року становила 42198,5 тисяч осіб.

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 59 живонароджених" – йдеться у повідомленні.



Кількість населення в Україні по областях

Зазначається, що на 1 січня 2018 року чисельність наявного населення України становила 42386,4 тис. осіб, з них у міських поселеннях проживало 29371,0 тисяч осіб (69,3%), у сільській місцевості – 13015,4 тисяч осіб (30,7%).

Нагадаємо, чисельність населення України за 7 місяців (з січня по липень 2018 року) скоротилася на 138 тисяч 300 осіб.

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