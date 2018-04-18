На скільки зросла кількість мільйонерів в Україні: приголомшлива цифра

Лідером продажів серед українців автомобіль вартістю у 20 тисяч доларів. в усіх обласних центрах просто таки будівельний бум. Новобудови зростають, як гриби після дощу.

І, врешті, ледь не кожен другий ходить із телефоном, на якому зображене яблуко, коштує такий апарат тисячі гривень, але офіційно всі кричать, що живуть за останні копійки. Те ж саме із мільйонерами. ні в кого нічого не має, а декларації кажуть зовсім інше.

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43% – на стільки збільшилось кількість задекларованих мільйонерів в Україні, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тепер з офіційними шістьма нулями в Україні налічується 1309 громадян.

Найбільша кількість мільйонерів в Києві – 615 осіб. У Харківській області понад сотню мільйонерів. 82 особи в Дніпропетровській і 69 мільйонерів проживає в Київському регіоні.

Українські мільйонери задекларували 9,3 мільярда гривень, що на 55% більше, ніж у минулому році. Загалом вони сплатять податків на суму понад 220 мільйонів гривень і понад 26 мільйонів гривень військового збору.