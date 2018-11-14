На скільки зросла кількість українських працівників у Німеччині: показові цифри

Кількість громадян України, які мають у Німеччині офіційну роботу, за рік зросла на 10%. Загалом 43 тисячі українців працевлаштувалися у Німеччині у 2018 році.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Федеральне міністерство праці Німеччини.

Читайте також: Як впливає на здоров'я переїзд в іншу країну

За даними на березень 2018 року, близько 43 тисяч українських громадян у Німеччині мають офіційну роботу і сплачують обов'язкові соціальні внески.

Загалом у Німеччині мешкають 138 тисяч українських громадян, з них 88 тисяч жінок та 50 тисяч чоловіків, які мають громадянство України. Цікаво, що середній вік українців 42-43 роки, більше половини – одружені, але лише кожен третій з них – із громадянином чи громадянкою Німеччини. В середньому громадяни України живуть у Німеччині 11,5 років.

Посвідку на постійне проживання у ФРН мають 78,5 тисячі громадян України. За 2017 рік до Німеччини на проживання в'їхали ще 11,8 тисячі українців, натомість виїхали або померли – майже 10 тисяч.

Нагадаємо, що об’єднання підприємців і роботодавців прогнозують, що Польща може втратити велику кількість працівників з України, які виїдуть на захід Європи. Причиною того буде сповільнення економічного розвитку .