На скільки зросли витрати українців і на чому вони економлять під час карантину: опитування
Значна частина українців змушена відкладати важливі покупки на період дії карантину. Водночас майже третина українців почали витрачати більше грошей.
Про це свідчать результати опитування, проведеного цифровим агенством Postmen.
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На чому економлять українці
- Серед відкладених покупок лідирує придбання одягу і взуття. Про це заявили 47,2% респондентів.
- 40,9% відклали поїздки і відпустки, 33,3% відмовилися від придбання квитків на розважальні заходи.
- При цьому 13,9% респондентів заявили, що змушені відмовляти собі навіть у придбанні товарів повсякденного попиту.
Які покупки українці відклали на час карантину / Інфографіка Postmen
Дослідники відзначають, що ця тенденція перебуває на початковій стадії, однак зі збільшенням тривалості карантину також буде зростати.
Як змінились витрати українців
- Понад 27% сказали, що їх витрати збільшилися на період карантину. Водночас 26% респондентів повідомили, що їх витрати навпаки, трохи знизилися.
- Істотне зростання витрат відзначили 13,5% респондентів, істотне зниження – 16,1%.
- Витрати українців по-різному змінилися в залежності від регіону проживання. Так, серед жителів сіл понад 30% заявили, що їх витрати зросли.
- Водночас більшість міських жителів, 34%, сказали, що їхні витрати навпаки, знизилися.
- При цьому 60% опитаних впевнені, що їхніх накопичень вистачить не більше, ніж на місяць.
Як змінились витрати українців під час карантину / Інфографіка Postmen
Найчастіші покупки українців під час карантину / Інфографіка Postmen
Зверніть увагу! Опитування проводилося 9-10 квітня в українському сегменті фейсбуку методом онлайн-анкетування. В опитуванні взяли участь 800 респондентів за репрезентативною вибіркою за статтю, віком, регіонами проживання і рівнем доходу.
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