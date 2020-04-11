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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На скільки зросли витрати українців і на чому вони економлять під час карантину: опитування

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      На що витрачають українці під час карантину / dengi.informator.ua

      Значна частина українців змушена відкладати важливі покупки на період дії карантину. Водночас майже третина українців почали витрачати більше грошей.

      Про це свідчать результати опитування, проведеного цифровим агенством Postmen.

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      На чому економлять українці

      • Серед відкладених покупок лідирує придбання одягу і взуття. Про це заявили 47,2% респондентів.
      • 40,9% відклали поїздки і відпустки, 33,3% відмовилися від придбання квитків на розважальні заходи.
      • При цьому 13,9% респондентів заявили, що змушені відмовляти собі навіть у придбанні товарів повсякденного попиту.


      Які покупки українці відклали на час карантину / Інфографіка Postmen

      Дослідники відзначають, що ця тенденція перебуває на початковій стадії, однак зі збільшенням тривалості карантину також буде зростати.

      Як змінились витрати українців

      • Понад 27% сказали, що їх витрати збільшилися на період карантину. Водночас 26% респондентів повідомили, що їх витрати навпаки, трохи знизилися.
      • Істотне зростання витрат відзначили 13,5% респондентів, істотне зниження – 16,1%.
      • Витрати українців по-різному змінилися в залежності від регіону проживання. Так, серед жителів сіл понад 30% заявили, що їх витрати зросли.
      • Водночас більшість міських жителів, 34%, сказали, що їхні витрати навпаки, знизилися.
      • При цьому 60% опитаних впевнені, що їхніх накопичень вистачить не більше, ніж на місяць.


      Як змінились витрати українців під час карантину / Інфографіка Postmen


      Найчастіші покупки українців під час карантину / Інфографіка Postmen

      Зверніть увагу! Опитування проводилося 9-10 квітня в українському сегменті фейсбуку методом онлайн-анкетування. В опитуванні взяли участь 800 респондентів за репрезентативною вибіркою за статтю, віком, регіонами проживання і рівнем доходу.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Торгівля Робота Безробіття Продукти
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