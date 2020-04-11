На скільки зросли витрати українців і на чому вони економлять під час карантину: опитування

Значна частина українців змушена відкладати важливі покупки на період дії карантину. Водночас майже третина українців почали витрачати більше грошей.

Про це свідчать результати опитування, проведеного цифровим агенством Postmen.

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На чому економлять українці

Серед відкладених покупок лідирує придбання одягу і взуття . Про це заявили 47,2% респондентів.

. Про це заявили 47,2% респондентів. 40,9% відклали поїздки і відпустки , 33,3% відмовилися від придбання квитків на розважальні заходи.

, 33,3% відмовилися від придбання квитків на розважальні заходи. При цьому 13,9% респондентів заявили, що змушені відмовляти собі навіть у придбанні товарів повсякденного попиту.



Які покупки українці відклали на час карантину / Інфографіка Postmen

Дослідники відзначають, що ця тенденція перебуває на початковій стадії, однак зі збільшенням тривалості карантину також буде зростати.

Як змінились витрати українців

Понад 27% сказали, що їх витрати збільшилися на період карантину. Водночас 26% респондентів повідомили, що їх витрати навпаки, трохи знизилися.

Істотне зростання витрат відзначили 13,5% респондентів, істотне зниження – 16,1%.

Витрати українців по-різному змінилися в залежності від регіону проживання. Так, серед жителів сіл понад 30% заявили, що їх витрати зросли.

Водночас більшість міських жителів, 34%, сказали, що їхні витрати навпаки, знизилися.

При цьому 60% опитаних впевнені, що їхніх накопичень вистачить не більше, ніж на місяць.



Як змінились витрати українців під час карантину / Інфографіка Postmen



Найчастіші покупки українців під час карантину / Інфографіка Postmen

Зверніть увагу! Опитування проводилося 9-10 квітня в українському сегменті фейсбуку методом онлайн-анкетування. В опитуванні взяли участь 800 респондентів за репрезентативною вибіркою за статтю, віком, регіонами проживання і рівнем доходу.