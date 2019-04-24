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      На скільки зросте вартість біометричних паспортів та ID-карток

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      Український закордонний паспорт
      Український закордонний паспорт / radiosvoboda.org

      Кабінет міністрів України ухвалив рішення підвищити тарифи на послуги Державної міграційної служби України з видачі закордонних паспортів та ID-карток.

      Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду 24 квітня, про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України.

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      "Вартість оформлення документів вперше зросла з 2016 року і за підрахунками експертів таке підвищення збільшить надходження до місцевих бюджетів у 2019 році на близько 200 мільйонів гривень, які буде спрямовано зокрема на виконання програм місцевого значення", – повідомляє прес-служба Кабміну.

      Нові суми адміністративного збору складатимуть:

      • При оформленні ID-картки (до 20 робочих днів) – 345 гривень (126 гривень вартість адмінпослуги та 219 гривень вартість бланка), раніше 279 гривень.

      • При оформленні ID-картки (до 10 робочих днів) – 471 гривня (252 + 219), раніше 366 гривень.

      • При оформленні закордонного паспорта (до 20 робочих днів) – 682 гривні (352 + 330), раніше 557,32 гривень.

      • При оформленні закордонного паспорта (до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав) – 1034 грн (704 + 330), раніше 810,32 гривень.

      Відповідні зміни набудуть чинності з 1 липня 2019 року.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Гроші ID-картки
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