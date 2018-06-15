На смартфонах Huawei з'явиться повноцінна Windows 10

Розробники офіційно "похоронили" мобільну версію Windows, проте багато користувачів як і раніше хотіли б побачити операційну систему від Microsoft на власних пристроях. Тому компанія Huawei оголосила про можливість використання звичної Windows 10 на топових ґаджетах корпорації.

Про це повідомляє Pocketnow.

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На конференції CES Asia 2018 компанія Huawei представила свій новий сервіс Huawei Cloud PC. Завдяки використанню протоколу Huawei Desktop Protocol користувачі зможуть отримати доступ до хмарної версії Windows 10. Із запущеної за допомогою віддаленого доступу десктопной версії ОС буде повністю доступна внутрішня пам'ять пристрою. Наприклад, фотографія, тільки що знята на камеру смартфона, може бути відразу відкрита в повноцінному Photoshop для Windows.

Щоб отримати доступ до Windows 10, знадобиться лише встановити фірмовий додаток Cloud PC. При бажанні власник ґаджета зможе підключити до нього зовнішні клавіатуру, мишу і навіть монітор, отримавши в своє розпорядження справжнісінький десктоп. Звичайно, для цього потрібна буде висока швидкість інтернет-з'єднання, адже вся обробка даних відбувається в хмарі.

Про точну дату початку роботи сервісу поки не повідомляється. За наявною інформацією, незабаром він стане доступний для смартфонів Huawei P20, P20 Pro, Mate 10, Mate RS і планшета MediaPad M5 на території Китаю.

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