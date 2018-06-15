22:40
15 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 16°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    30°C 18°C
  • понеділок
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська Lada від Трампа. Паті лайк е рашан
Вєсті Кремля
23:44, 14 червня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Російський послід на "Інтері"
Вєсті.UA
21:43, сьогодні
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет

На смартфонах Huawei з'явиться повноцінна Windows 10

649 Читать новость на русском
На смартфонах Huawei з'явиться повноцінна Windows 10
На смартфонах Huawei з'явиться повноцінна Windows 10 / Фото з вільних джерел

Розробники офіційно "похоронили" мобільну версію Windows, проте багато користувачів як і раніше хотіли б побачити операційну систему від Microsoft на власних пристроях. Тому компанія Huawei оголосила про можливість використання звичної Windows 10 на топових ґаджетах корпорації.

Про це повідомляє Pocketnow.

Читайте також:  Xiaomi оновить 5 смартфонів до MIUI 10 вже сьогодні: список девайсів

На конференції CES Asia 2018 компанія Huawei представила свій новий сервіс Huawei Cloud PC. Завдяки використанню протоколу Huawei Desktop Protocol користувачі зможуть отримати доступ до хмарної версії Windows 10. Із запущеної за допомогою віддаленого доступу десктопной версії ОС буде повністю доступна внутрішня пам'ять пристрою. Наприклад, фотографія, тільки що знята на камеру смартфона, може бути відразу відкрита в повноцінному Photoshop для Windows.

Щоб отримати доступ до Windows 10, знадобиться лише встановити фірмовий додаток Cloud PC. При бажанні власник ґаджета зможе підключити до нього зовнішні клавіатуру, мишу і навіть монітор, отримавши в своє розпорядження справжнісінький десктоп. Звичайно, для цього потрібна буде висока швидкість інтернет-з'єднання, адже вся обробка даних відбувається в хмарі.

Про точну дату початку роботи сервісу поки не повідомляється. За наявною інформацією, незабаром він стане доступний для смартфонів Huawei P20, P20 Pro, Mate 10, Mate RS і планшета MediaPad M5 на території Китаю.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Інтернет Китай Huawei Windows 10
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как построить дороги и выиграть войну
сьогодні, 22:01 Как построить дороги и выиграть войну
Максим Єфімов 269
Головні новини 15 червня: до Сенцова не впустили Денисову, арешт Манафорта, конфуз з Тимошенко
сьогодні, 22:00 Головні новини 15 червня: до Сенцова не впустили Денисову, арешт Манафорта, конфуз з Тимошенко
1074
Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
сьогодні, 21:00 Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
Іван Яковина 690
Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
сьогодні, 19:00 Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
Яніна Ткачук 469
Як вберегтися від удару блискавки: поради, які варто знати кожному
сьогодні, 18:01 Як вберегтися від удару блискавки: поради, які варто знати кожному
5375
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук