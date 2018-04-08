На смартфонах з’явиться нова гра про світ Гаррі Поттера: тизер

Вже наприкінці квітня вийде реліз рольової гри Harry Potter: Hogwarts Mystery, яка буде доступна для пристроїв на Android і iOS.

Про це пише пише Engadget.

Як повідомили у Лос-анджелеській студії-розробника Jam City, гру випустить 25 квітня.

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За словами розробників, це перша гра для мобільних пристроїв, в якій геймери зможуть створювати своїх власних персонажів і відчути себе учнями школи Хогвартс. Гра має бути безкоштовною.

До речі, у цій грі прозвучать голоси сера Майкла Гембона, який грав професора Дамблдора. Уорвік Девіс озвучив професора Флитвіка, а Саллі Мортемор виступила в ролі Ірми Пінс, завідуючої бібліотекою. А Меггі Сміт озвучив декана Грифіндора Мінерву Макгонегел.

У Hogwarts Mystery гравець зможе створити свого власного персонажа і відвідувати уроки разом з молодими Біллом Візлі та Німфадорою Тонкс, вивчати магію і дружити з іншими учнями. Є навіть "система зустрічей", де ваші рішення і дії впливають на ваші квести, дозволяючи вам створювати власний шлях розвитку.

Harry Potter: Hogwarts Mystery