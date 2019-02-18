На соборі у Солсбері вивісили російський прапор: з’явився зухвалий коментар Держдуми Росії

У російській Держдумі пишаються триколором, який невідомі вивісили на соборі у Солсбері. Саме там навесні 2018 отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку.

Заступниця голови комітету Держдуми з міжнародних справ Ірина Родніна "відчула гордість" з цього приводу і зізналась одній із російських радіостанцій.

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Фото собору із російським прапором поширили користувачі соцмереж. Його майже відразу зняли. На інцидент відреагувала влада Солсбері – член парламенту Джон Гленн назвав появу російського прапора дурною витівкою.

Наш прапор, де б він не піднімався, – це вже момент, щоб пишатися країною, тому що прапори просто так не піднімаються,

– наголосила Родніна.

За її словами, що люди нібито починають усвідомлювати, що "Росія – не країна кошмарів і жахів".

Зазначимо, це вже не перша витівка росіян, пов'язана із цим собором. Так, на Новий рік телеканал Russia Today дарує шоколадні копії собору в Солсбері, який фігурує у фейковому інтерв'ю отруйників російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля. Окрім того, у Росії продавали настільну гру для дітей "Наші в Солсбері" виробника "Ігроленд".

Що відомо про отруєння Скрипалів?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні. Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ РосіїОлександр Петров та Руслан Боширов.



У березні після вищезазначеного отруєння десятки країн світу почали масово видворяти російських дипломатів на знак як солідарності з Британією, так і простесту проти Кремля.



У січні 2019 року посли ЄС узгодили запровадження санкцій щодо офіцерів російської розвідки. Окрім них, до санкційного списку за застосування хімічної зброї потрапили начальник Головного розвідувального управління Росії Ігор Костюков, його перший заступник Володимир Алексєєв.



Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон має намір запровадити додаткові санкції проти Москви, пов'язані з отруєнням Скрипалів.