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      На сьогодні ЗСУ взяли під контроль майже всю "сіру зону" на Донбасі, – радник Порошенка

      292 Читать новость на русском
      Юрій Бірюков
      Юрій Бірюков / Inforesist.org

      Збройні сили України взяли під контроль майже всю "сіру зону" на Донбасі, заявив радник президента держави Юрій Бірюков.

      "Від того стану, в якому ми почали у травні 2014 року, дві третини території (Донбасу) були звільненні. Практично вся "сіра зона" звільнена та взята під контроль", – сказав Бірюков в ефірі телеканалу "Прямий".

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      Варто зауважити, що час від часу українські військові на Донбасі змушені були проводити операції зі заняття деяких територій, аби позбавити російські окупаційні сили можливості здійснювати обстріли. У штабі Операцій Об’єднаних сил звітували, що під час таких подій українські бійці не порушували мінських угод.

      Що таке "сіра зона" на Донбасі? У зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі є території, підконтрольні і непідконтрольні Україні, а є загадкова "сіра зона". Поняття "сіра зона" в Україні з’явилося в 2014 році, після того як були підписані мінські угоди. "Сірою зоною" називається нейтральна територія по обидва боки лінії фронту. У деяких місцях її ширина становить кілька кілометрів, в інших – всього 200-300 метрів.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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