На солідному хабарі погорів високопоставлений фіскал
20:00, сьогодні 1902 Читать новость на русском
Служба безпеки України затримала на хабарі у 250 тисяч гривень посадовця Державної фіскальної служби Харківщини.
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Хабарником виявився головний державний ревізор-інспектор управління ДФС у Харківській області.
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Хабар він вимагав від представника підприємства, на якому проводили планову перевірку.
Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання всієї суми хабара. Тривають невідкладні слідчі дії.
Джерело: 24 Канал
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