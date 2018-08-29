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На спільному з Порошенком фото помітили "сірого кардинала МЗС" часів Януковича

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На спільному з Порошенком фото помітили "сірого кардинала МЗС" часів Януковича Демченка
На спільному з Порошенком фото помітили "сірого кардинала МЗС" часів Януковича Демченка / Фото з вільних джерел

На спільному фото з наради послів у самісінькому центрі поряд з президентом та міністром закордонних справ Клімкіним опинився "сірий кардинал МЗС" часів Януковича Руслан Демченко.

Це помітив журналіст Сергій Сидоренко та опублікував фото у Facebook.

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І хоч Демченко є радником президента, з 2014 року він не має жодного відношення до закордонних установ. Більше того, його звільнення із керівництва МЗС було одним із перших рішень Кабміну після перемоги Революції гідності. Адже саме Демченко під час Євромайдану формулював і розсилав по посольствах вимоги – хто і що має говорити на міжнародній арені.

На "сімейному фото" наради послів просто по центру опинилася людина, яка вже не має відношення ані до закордонних установ, ані до МЗС. Звати його Руслан Демченко. Зовні наш герой трохи змінився від часів майдану, але це він, 
– йдеться в повідомленні Сидоренка.

Також він тримав проросійський курс і мав хороші зв'язки з Москвою, а після звільнення з МЗС його забрали працювати на Банкову. Проте увесь час одіозний дипломат лишався в тіні.

"Але це було досі. Тепер одіозного дипломата вивели на світло. Потужний плювок в обличчя тих дипломатів, які свого часу, всупереч тиску системи, підтримали Євромайдан і повірили у незворотні зміни", – додав журналіст.

 

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко
Джерело: 24 канал
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