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На спиртзаводі на Тернопільщині стався вибух: евакуювали людей, що живуть поруч

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У Збаражі на Тернопільщині на закритому спиртзаводі стався вибух: жертв і потерпілих немає
У Збаражі на Тернопільщині на закритому спиртзаводі стався вибух: жертв і потерпілих немає / Пресc-служба ДСНС

Увечері 23 червня У місті Збараж, що на Тернопільщині, на одній із баз закритого Зарубинецького спиртзаводу стався вибух, після якого почалася пожежа. Причина – розгерметизація однієї з ємностей із біоетанолом.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Вибух, спиртзавод, Тернопільщина, Збараж, пожежа
Пожежа сталася на базі Зарубинецького спиртзаводу, який наразі не функціонує 

Зазначається, що у зв’язку із інцидентом було проведено евакуацію 350-ти мешканців приватних житлових будинків, розташованих поруч. На щастя, жертв і потерпілих немає.

Вибух, спиртзавод, Тернопільщина, Збараж, пожежа
У зв'язку із інцидентом рятувальникам довелося еакуювати жителів сусідніх будинків 

"Станом на 21:10 пожежу локалізовано на площі 1200 квадратних метрів. Інтенсивність вогню значно зменшилась. Ситуація – повністю контрольована. На місці події працювали 15 одиниць спеціальної пожежної техніки та 63 представники особового складу", – додають у ДСНС.

Вибух, спиртзавод, Тернопільщина, Збараж, пожежа
До гасіння пожежі було залучено 15 одиниць спеціальної пожежної техніки та 63 представники особового складу

Нагадаємо, нещодавно на трасі Київ – Житомир на одній із автозаправних станцій стався вибух палива та, як наслідок, пожежа. 

Теги: Новини України ДСНС Тернопіль Надзвичайні ситуації Пожежа Вибух
Джерело: 24 канал
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