На співачку Лану Дель Рей напали на концерті: з’явилось відео

Американська співачка Лана Дель Рей вже вдруге стає жертвою невідомого нападника на власному концерті. Цього разу інцидент трапився в бельгійському місті Антверпен.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

За словами очевидців, 17 квітня невідомий чоловік забрався на огорожу біля сцени і стрибнув на співачку в момент, коли вона виходила за лаштунки. В результаті Лана Дель Рей впала на підлогу, після чого швидко вибігли охоронці співачки.

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Представники співачки та сама Лана Дель Рей поки не коментують цей випадок. Однак Лана опублікував у своєму Instagram допис, в якому подякувала бельгійців за підтримку на концерті. Шанувальники артистки залишили в соцмережах тисячі коментарів із запитаннями, чи все в порядку з Ланою і як вона себе наразі почуває.

Нагадаємо, що в лютому 2018-го нападник на ім’я Майкл Хант, озброївшись ножем, намагався потрапити на концерт Лани Дель Рей, де і планував її викрасти. Поліція американського міста Орландо (штат Флорида) затримала 43-річного чоловіка.