"На стадіоні": чому Зеленський вирішив провести дебати з Порошенком саме на НСК "Олімпійський"

Команда Володимира Зеленського почала готуватися до дебатів, після того, як цю тему почали активно підмати представники штабу Петра Порошенка. Щодо місця проведення, то вони чітко розуміли, що це має бути не студія.

Як розповів сценарист фільмів і серіалів студії "Квартал 95" Юрій Костюк, їхні опоненти активно піднімали тему дебатів: "ми хочемо дебати", а Ірина Геращенко хотіла внести закон, щоб зробити їх обов'язковими, вони розуміли, що команда Порошенка буде їздити на цій платівці, тому відразу почали готуватися до дебатів, передає "Українська правда".

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Але Володимир Зеленський казав: нам потрібно думати про формат, ми точно розуміли, що це не студія. Наприкінці березня "Квартал" поїхав Україною з концертами. І пам'ятаю, був концерт на "Дніпро-Арені", ми стояли за кулісами, спустився Володимир і каже: "Я зрозумів, де варто робити дебати. На стадіоні,

– переконує він.

За його словами, ідея запросити свого опонента на НСК "Олімпійській" виникла у Володимира Зеленського ще перед першим туром виборів.

"Рішення записати відео-запрошення на "Олімпійському" народжувалося у нашому штабі, в обід придумали – вже зранку записали", – каже Костюк.

Щодо того, чи очікували у Зеленського, що Порошенко погодиться на їхні умови та прийме виклик щодо дебатів на "Олімпійському", він зауважив, на 90% думали, що відмовиться.

"Під час підготовки до дебатів ні психолога, ні вчителя у Володимира Зеленського не було. Українську мову Володимир почав вивчати, здається, роки два тому. Коли ж почалася активна фаза кампанії, він займався з вчителем. Насправді допомагало оточення – ми намагалися говорити з ним якомога більше українською мовою", – додав він.

Костюк переконує, що до дебатів Зеленський готувався виключно зі своїм штабом.

Можна сказати, що він готувався до них упродовж всієї кампанії, тут майже щодня відбувалися експертні наради з усіх можливих питань. І так чи інакше це також прокачка. Перед самими дебатами Володимир мав просто сісти, самостійно систематизувати інформацію та власне готуватися до запитань опонента,

– підкреслив сценарист "Кварталу 95".

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Щодо зарядженості Зеленського на дебатах, то його, каже Костюк, ніхто окремо не налаштовував.

"Такої історії, як показують в кіно про бокс, коли є тренер, який налаштовує: "ти маєш порвати" – такого не було. Насправді, якби так все відбувалося, це могло б завадити", – додав Костюк.

Як пройшли дебати між Порошенком і Зеленським на "Олімпійському"?Дебати розпочалися на стадіоні 19 квітня о 19 годині та тривали 60 хвилин. Ведучими стали Олена Фроляк (штаб Зеленського) та Андрій Куликов (штаб Порошенка). На стадіоні втановили дві сцени для кожного з кандидатів, однак очільник держави прийшов на сцену до свого конкурента після виконання державного гімну. Опісля кандидати почали ставити один одному питання, та відповідати на них. Під час дискусії вони не стримували емоцій та висували один одному чимало звинувачень.



Зеленський за результатами жеребкування першим звернувся до українців. Він сказав, що сам голосував за Порошенка у 2014 році, але помилився, адже чинний президент не виконав своїх передвиборчих обіцянок і не виправдав покладених на нього сподівань українців. Порошенко, зі свого боку, наголосив, що Зеленський буде слабким президентом і не зможе протистояти ризику повернення України до Росії-агресора. Тому, для держави існують великі ризики.



Проведення дебатів на "Олімпійському" обійшлося у 6-8 мільйонів гривень. Цю суму порівну мають заплатити виборчі фонди кандидатів у президенти. Присутніми на стадіона були 22 тисячі глядачів і 10 тисяч правоохоронців, що стежили за порядком.

Дебати Зеленського та Порошенка на "Олімпійському" за 7 хвилин: дивіться відео