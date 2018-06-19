На станції метро у Лондоні стався вибух
На станції метро Southgate, що на півночі Лондона, стався вибух. Поліція встановлює причини вибуху. На місці події працює контр-терористичний відділ Скотленд-Ярду.
Про це повідомила транспортна поліція Лондона.
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Зазначається, що про вибух повідомили о 19:00. На місце одразу прибули правоохоронці, пожежники, а також лікарі швидкої допомоги.
Поліція повідомила про кількох постраждалих. Наразі станція метро Southgate перекрита та оточена поліцією. Частково заблоковано рух поїздів по лінії метро Picadilly. З найближчих будинків евакуйовано мешканців.
Версія про теракт наразі не підтверджена.
Джерело: 24 Канал
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