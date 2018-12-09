На станції метро у Києві померла дитина: подробиці трагедії

У київському метро померла 9-річна дівчинка. Медики впродовж 40 хвилин боролися за її життя прямо на станції "Палац спорту".

Про це повідомили у Telegram-каналі Kyiv INFO.

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За словами очевидців, дитині 40 хвилин надавали допомогу на станції метро "Палац спорту". Проте спроби медиків повернути дівчинку до життя провалилися.

Дівчинка страждала на важку форму ДЦП.



Дитина померла на станції метро у Києві

Свідки, які перебували на пероні станції на момент трагедії, розповіли "Інформатору", що дитину везли у колясці її бабуся і тато. В якийсь момент жінка голосно закричала та витягнула дівчинку із коляски. З'ясувалось, що вона не дихає.



Медики 40 хвилин намагалися реанімувати дитину

На допомогу збіглися люди, які почали надавати дитині першу медичну допомогу. За 15 хвилин на станцію метро прибули медики, які 40 хвилин намагалися повернути дівчинку до життя, проте всі спроби виявились марними.



На станції метро "Палац спорту" померла дитина

Дивіться відео: у київському метро померла дитина (18+)