22:41
9 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, 8 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      На станції метро у Києві померла дитина: подробиці трагедії

      3647 Читать новость на русском
      На станції метро "Палац спорту" у Києві померла дитина
      На станції метро "Палац спорту" у Києві померла дитина / фото з відкритих джерел

      У київському метро померла 9-річна дівчинка. Медики впродовж 40 хвилин боролися за її життя прямо на станції "Палац спорту".

      Про це повідомили у Telegram-каналі Kyiv INFO.

      Читайте також: В окупованому Криму сталася моторошна ДТП: четверо загиблих

      За словами очевидців, дитині 40 хвилин надавали допомогу на станції метро "Палац спорту". Проте спроби медиків повернути дівчинку до життя провалилися.

      Дівчинка страждала на важку форму ДЦП.

      метро дитина померла Київ палац спорту
      Дитина померла на станції метро у Києві

      Свідки, які перебували на пероні станції на момент трагедії, розповіли "Інформатору", що дитину везли у колясці її бабуся і тато. В якийсь момент жінка голосно закричала та витягнула дівчинку із коляски. З'ясувалось, що вона не дихає.

      метро дитина померла Київ палац спорту
      Медики 40 хвилин намагалися реанімувати дитину

      На допомогу збіглися люди, які почали надавати дитині першу медичну допомогу. За 15 хвилин на станцію метро прибули медики, які 40 хвилин намагалися повернути дівчинку до життя, проте всі спроби виявились марними.

      дитина метро померла Київ палац спорту
      На станції метро "Палац спорту" померла дитина

      Дивіться відео: у київському метро померла дитина (18+)

       

      Теги: Новини Києва Жертви Діти і неповнолітні метро
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 9 грудня: аварія у "Борисполі" та перемога Ломаченка
      сьогодні , 22:11 Головні новини 9 грудня: аварія у "Борисполі" та перемога Ломаченка
      1870
      Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 542
      Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      сьогодні , 21:30 Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      Блог Соцмережі 1089
      Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      сьогодні , 20:08 Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      1106
      Найсмішніші меми тижня: кіт Порошенка та Янукович-червоногвардієць
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: кіт Порошенка та Янукович-червоногвардієць
      2748
      "Шукала кохання": у Києві оголена жінка кидалась на зустрічні автівки та спричинила затори
       22 вересня , 07:21
      У Києві горить торговий центр: фото масштабної пожежі
       19 листопада 2017 , 17:54
      Зворушливу фотовиставку відкрили у Києві
       25 березня 2017 , 21:17
      У Києві через репетицію параду знову перекриють центр: перелік вулиць і час
       22 серпня , 14:13
      Склад журі WEGAME Awards поповнився новими учасниками
       23 березня 2017 , 15:37
      До складу журі косплей-шоу WEGAME 3.0 увійде блогер Олександр "Тераніт" Маюрі
       29 березня 2017 , 17:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук