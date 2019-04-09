На станції метро в Києві сталась масова бійка: відео
Бійка, яка переросла в масове побоїще, сталася на київській станції метро "Майдан Незалежності".
На кадрах видно, що бійка спочатку була на одному пероні, а потім чоловіки перемістилися на іншу сторону холу метро. Про це повідомила Магнолія ТВ на своїй Instagram-сторінці.
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Люди, що виходили з вагону, намагалися обходити хлопців, що билися. Як стверджують очевидці, співробітникам метрополітену навіть довелося призупинити рух поїздів, щоб уникнути трагічних наслідків. Все тому, що один із учасників бійки ледь не впав на рейки.
На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причини конфлікту між винуватцями бійки наразі невідомі.
Джерело: 24 канал
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