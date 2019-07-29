На станції Сирець у Києві потяг збив чоловіка, який вирішив перебігти залізничні шляхи

У Києві на залізничній станції Сирець потяг збив чоловіка. Машиніст одразу зупинився та викликав поліцію та медичну допомогу, проте їм залишилося лише констатувати смерть.

Нещасний випадок трапився приблизно о 10:00 на залізничній станції Сирець у Києві. Про це повідомляє Информатор.

Читайте також: Під Хмельницьким знайшли тіло хлопчика, який повертався додому

За попередньою інформацією, чоловік вирішив перебігти залізничний шлях під час руху потяга. Натомість, потяг не встиг загальмувати та збив пішохода.

Зупинившись, машиніст з помічником одразу вибігли до чоловіка, намагаючись надати першу допомогу. Проте від отриманих травм чоловік помер на місці.

На вигляд чоловіку приблизно 40 років, проте точних даних про його особистість немає.

Через подію графік руху рух потягів незначно змістився, тіло загиблого прибрали з рейок до паркану.



Чоловік потрапив під потяг на станції Сирець у Києві



Від отриманих травм чоловік помер на місці



За попередньою інформацією, чоловік вирішив перебігти залізничні шляхи перед рухом поїзда