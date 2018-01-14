На Старий Новий рік у Львові за ніч сталось три "п'яні" ДТП: з’явились фото

У ніч проти 14 січня, коли чимало українців святкують Старий Новий рік, на вулицях Львова сталось одразу три дорожньо-транспортні пригоди, у яких водії сідали за кермо напідпитку.

У кожній з цих аварій не обійшлось без постраждалих, інформує патрульна поліція Львівщини на своїй сторінці у Facebook.

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Так, в одній з ДТП 21-річний водій автомобіля Audi A6 на вулиці Чорновола у Львові збив пішохода.

Ще одна аварія за участю нетверезого водія сталась на вулиці Шевченка. Там зіткнулись автомобілі Renault та Daewoo.

Третя п'яна ДТП сталась на трасі Львів – Рава-Руська.