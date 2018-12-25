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      На сторожі світової безпеки: чому виникла потреба створити НАТО та як функціонує ця організація

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      Північноатлантичний Альянс сьогодні – найбільше й найпотужніше військово-політичне об'єднання у світі між Північною Америкою та Європою. НАТО гарантує безпеку не лише своїх території, а й стежить за порядком у світі, виступає гарантом миру та захисником демократії.

      Історія створення НАТО

      У березні 1948 році представники Бельгії, Британії, Люксембургу, Нідерландів та Франції зібралися за спільним столом у Брюсселі, щоб обговорити програму взаємної допомоги. Післявоєнна Європа мала забезпечити стабільність на своїх територіях й не допустити ще однієї війни. Ці країни підписали договір про спільне протистояння будь-якій іноземній агресії.

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      НАТО в сьогоднішньому вигляді з'явилося у 1949 році. Підписанти Брюссельського договору почали розширювати свою міць й шукати підтримки серед інших країн. ООН, як майданчик для розв'язання світових проблем, не гарантував безпеки, а радянська Росія продовжувала поширювати комуністичну ідеологію. 

      Люди в Європі зіткнулися із проблемами рівноправності й рівноваги у світі. Вони шукають стабільності. Ми з вами повинні негайно відреагувати. Це наше основне завдання,
      – зазначав Ернест Бевін, міністр закордонних справ Британії у 1945-1951 роках.

      Так, у квітні 1949 року до п'ятірки долучилися ще семеро: США, Данія, Ісландія, Італія, Канада, Норвегія й Португалія. Після чого і сформували альянс. Ця дванадцятка і вважається засновниками НАТО.

      Перш за все наше формування пов'язано з тим, що є одна нація, яка не тільки відмовилася від співпраці в становленні миру - а ще гірше. Вона намагається запобігти встановленню миру,
      – пояснював Гаррі Трумен, 33-й президент США.

      Нація про яку говорить Трумен – росіяни. Хоча, НАТО сформували не лише через загрозу росіян, а й німців, яких треба було тримати під контролем. Європа боялася, що переможена Німеччина зажадає реваншу і знову почне агресію.


      За два роки представники Москви в ООН ветували 21 рішення організації

      "Щит і меч" – так називалася перша воєнна доктрина, яка з'явилася з появою військового формування. "Щитом" виступили сухопутні війська з підтримкою тактичної авіації та військово-морських сил. А от "мечем" – американські стратегічні бомбардувальники із ядерними боєголовками. 

      Цікава історія трапилася з Францією. У 1966 році Шарль де Голь фактично відмовився від доктрини "щита і меча" через розробку власної ядерної зброї, яку не дуже вітали в НАТО. Де Голь вивів свої війська з блоку. Франція офіційно повернула свою армію до Альянсу лише у 2009 році.

      Радянський Союз не міг залишитися осторонь й почав формувати власне об'єднання. У травні 1955 року вісім держав підписали Варшавський договір про співпрацю, дружбу і взаємну допомогу. Цей блок фактично став прямим опонентом НАТО.

      Варшавський договір
      Країни Варшавського договору стали опонентами НАТО

      От тільки умови перебування у Варшавському договорі не вселяли надій на стабільність його учасників. Та й поповнень у ньому не було. На відміну від НАТО, до якого з 1952 по 1999 роки долучилися ще сім країн. Серед них і ті, хто перебував у Варшавському об'єднанні: Німеччина й країни колишнього соціалістичного табору – Польща, Чехія та Угорщина.

      Збільшення НАТО тягнуло за собою більші витрати: кошти на оборону, покращення технологій й збільшення бюджету. Охочих долучитися було чимало. Як наслідок, у квітні 1999 року на саміті у Вашингтоні ухвалили документ програми дій для кандидатів на вступ – "План дій щодо членства в НАТО". Це не один десяток реформ, спрямованих на політику, оборону, безпеку та правові питання.

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      Всі ці умови виконали 10 країн. З 2004 по 2017 роки до Альянсу долучилися Болгарія, Естонія, Литва, Румунія, Словенія, Словаччина й Хорватія. Останнім, хто приєднався до НАТО, стала Чорногорія, яка витратила 11 років на цей процес.

      Це історичний день для Чорногорії. З 2006 року, коли ми вперше ступили на цей шлях, ми здійснили багато реформ. Вони були тяжкими, інколи болючими, а інколи й не на нашу користь. Та варто запам'ятати одне: сумлінна праця завжди винагороджується,
      – запевняв Філіп Вуянович, президент Чорногорії у 2003-2018 роках.

      Структура НАТО

      Сьогодні в НАТО 29 країн, об'єднаних спільним прапором і гаслом. Стяг Альянсу – чотирикутна зірка, що символізує компас, який показує шлях до миру, а гасло Animus in consulendo libe (Дух звільняється при обговоренні). Всі країни мають рівні права й право голосу.

      Жодне рішення не ухвалюється без згоди всіх учасників. Альянс має п'ять основних інститутів, завдяки яким вирішується доля політичних та військових питань. 

      Інституції НАТО
      Основні інституції НАТО

      Збройні сили НАТО складаються з кількох підрозділів: сили реагування, сили негайного й швидкого реагування, основні оборонні сили та резерв. На кожну місію країни-члени виділяють необхідну кількість сил. Єдина міць, яка на постійному контролі Альянсу – AWACS NATO. Це літаки, які займаються патрулюванням територій. Усе це націлене не на кількість, а на мобільність.

      Це не лише величезна кількість ударної й штурмової сили, які спрямовані на бій. Ми повинні бути готовими відбити будь-яку агресію, націлену на територіальну цілісність НАТО,
      – переконаний Філіп Брідлав, Верховний головнокомандувач сил НАТО.

      За весь час свого існування НАТО провели низку місій та спецоперацій, зокрема в Югославії, Боснії та Герцоговині у 1992 році. А у 1999 році в Косово літаки Альянсу розбомбили як військових, так і мирне населення: щонайменше 1700 осіб загинули й близько десяти тисяч отримали поранення. Ця операція стала першим бойовим хрещенням Альянсу. 

      Військові дії в Косово – неконституційні, нелюдські та суперечать усім правилам. Це дії, які призвели до того, що мешканців регіону піддали мукам, стражданням і заподіяли великої шкоди,
      – коментував американський сенатор Берні Сандерс.

      Переваги та недоліки організації

      Звичайно ж, будь-яке об'єднання має свої плюси й мінуси. Якщо говорити про НАТО, то це американська перевага і європейський недолік. З допомогою Альянсу Вашингтон має змогу просувати свої інтереси в Європі: розміщувати військових і будувати бази.

      Проте багато рішень США грають не на користь Європи. Наприклад, американці разом із Францією й Британією бомблять Сирію. А Меркель, яка довго стояла осторонь цього конфлікту, тепер заявляє, що й німецькі "Торнадо" готові вилетіти у будь-який момент. Це мінус, адже тепер Європі доводиться тратитися й на біженців, які тікають від війни з тієї ж Сирії. 

      Військова активність НАТО
      Військова активність НАТО

      Другий недолік: фінансування. США вкладає 70% від усього бюджету Альянсу. Самостійно ЄС буде дуже тяжко утримати Альянс на плаву. Але є й плюси: Європа в безпеці, поки існує НАТО. Адже там діє оборонна доктрина: нападаєш на одного – отримуєш відсіч від усіх.

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      Якщо США вийдуть із блоку, то Європа може захиститися без захисту. Росія зможе чітко розмежовувати кордони й більше не буде військового об'єднання для протистояння Росії.

      Про фінансування НАТО та відносини з Україною – дивіться у програмі.

      Теги: НАТО Кома Історія Європа Косово Війна у Сирії біженці
      Джерело: 24 канал
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